Ľudia s malým príjmom si zaslúžia nižšie odvody, INEKO má pre vládu niekoľko návrhov

Vláda Igora Matoviča by mala znížiť odvody ľudom s nízkym príjmom, aby sa im ľahšie vstupovalo a udržalo na trhu práce. V reakcii na pripravovanú daňovo-odvodovú reformu to pre agentúru SITA uviedol riaditeľ INEKO Peter Goliaš.

Riešením podľa neho môže byť odpočítateľná položka na zdravotné aj sociálne odvody, ktorá by platila pre zamestnancov, dohodárov, aj živnostníkov s nízkym príjmom.

Odvody by mohol preplácať štát

Razantné zníženie odvodov by však podľa Goliaša spôsobilo masívny výpadok príjmov vo verejných financiách. „Potrebné by boli kompenzácie v podobe kombinácie zrušenia daňových výnimiek, vyšších daní z majetku, zrušenia spodných sadzieb DPH a zavedenia environmentálnych daní,“ povedal.

Z takto vyzbieraných zdrojov by sa mali podľa riaditeľa INEKO kompenzovať zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa, ktorým by po znížení odvodov klesli príjmy. „Zníženie sociálnych odvodov pre ľudí s nízkym príjmom by sa malo uskutočniť tak, aby im súčasne neboli krátené budúce dôchodky,“ tvrdí Goliaš. Riešenie vidí v tom, že by týmto ľuďom časť odvodov preplácal štát.

Ľudí treba k práci motivovať

V tomto roku je potrebné podľa rezortu financií naštartovať reformy. Ako na stredajšej tlačovej konferencii povedal minister financií Eduard Heger, zamerať sa chcú na daňovo-odvodovú reformu a v najbližších týždňoch predstavia bližšie plány.

Nastavenie daní a odvodov musí podľa ministra financií ľudí motivovať k pracovnej aktivite. Daňová reforma by preto mala smerovať k nižšiemu zaťaženiu práce a pracovnej aktivity a k vyššiemu zdaneniu majetku a spotreby. Konkrétne návrhy však minister financií nespomenul.