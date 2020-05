Lukáš Adamec prostredníctvom novinky Najviac vyzdvihuje nádej

Pandémia ochorenia Covid-19 nekompromisne obrátila život naruby miliardám ľudí vrátane osobností z oblasti kultúry a umeleckej sféry. Zo dňa na deň sa museli vzdať vystupovania na verejnosti, osobného kontaktu s fanúšikmi a, samozrejme, väčšiny pracovných aktivít. Umelci však nepoľavili. Fanúšikom prinášajú radosť pesničkami a online koncertmi. Skvelým príkladom je Lukáš Adamec, ktorý predstavuje novinku Najviac.

Osvedčený tím a roky starý text

Talentovaný spevák ani v posledných týždňoch neubral na kreativite a vdýchol život dvadsaťročnému textu. Výsledkom je pieseň Najviac. K nej má Luky naozaj blízko, spolupracujú na nej totiž ľudia, ktorí stoja po Lukášovom boku a hudobne ho sprevádzajú po celé roky.

Príjemným prekvapením však bola nová spolupráca s českou hviezdou. „Pieseň má rovnakých autorov ako skladba Horúca láska. Aby som bol konkrétny, za hudbu je to Tomi Okres, text má pod palcom Vlado Krausz, no predsa len by som vyzdvihol prácu Jana Steinsdörfera (z kapely Chinaski), ktorý pieseň produkoval do výslednej podoby. Tomi mal výborný nápad dať svojmu kolegovi z kapely, v ktorej hrá – Honzovi, do rúk podklady, nech s nimi urobí, čo uzná za vhodné,“ usmieva sa pri tejto myšlienke Lukáš a dopĺňa: „Veľmi sa mi páčilo, ako tento základný koncept uchytil a vytvoril niečo, čo je pre mňa i moju tvorbu celkom nové. A to napriek tomu, že samotný text pochádza z roku 2000, finálna verzia skladby ide ruka v ruke s aktuálnou dobou,“

Hlavná myšlienka korešponduje s dnešnou dobou

„Celú skladbu vnímam hlavne ako túžbu, aby bolo všetko čo najskôr v poriadku. Je to naozaj trefná ukážka toho, po čom ľudia túžia, avšak nielen v súvislosti s koronavírusom. Pesnička je o nádeji a chcel by som ňou nás všetkých povzbudiť. Aby sme sa nekoncentrovali na to zlé, ale naopak vnímali krásu, ktorá čoskoro príde. Nechoďme s čiernym obláčikom nad hlavou, ale obráťme tvár k slnku,“ priblížil Adamec svoje vnímanie novinky.

https://www.youtube.com/watch?v=M78_axCtQLQ&feature=youtu.be

Lukáš priznáva, že predstava o videoklipe bola sprvu úplne iná: „Klip mal pôvodne vyzerať trošku inak. Napokon sme však zistili, že máme množstvo záberov z minulého roka, a to konkrétne z koncertov, z ciest i z času stráveného v štúdiu. Bola by škoda nevyužiť to. Pre mňa sú chvíle s kapelou niečím, čo naozaj milujem. Čiže presne tak, ako sa v klipe spieva, najviac zo všetkého by som chcel, aby sa blýskalo na lepšie časy.“ Pod videom je podpísaný klávesák Matej Lazar a ani Lukáš netají, že k tomuto klipu má pre autenticitu mimoriadnu slabosť. „Odhaľuje nás, našich fanúšikov i mňa samotného do veľkej hĺbky,“ dodáva.

Nová skúsenosť v podobe online koncertu

Lukáš Adamec sa navyše zaradil k umelcom, ktorí sa v ostatných dňoch priblížili k fanúšikom prostredníctvom online koncertu.

Má za sebou dokonca premiéru. Ako ju vníma? „V prvom rade sme cítili obrovskú eufóriu medzi nami v kapele. Hrali sme spolu, zas a naplno. V stave, v akom sa nachádza kultúra a možnosť kontaktu s publikom, som za túto možnosť vďačný. Verím, že čoskoro, ak budeme všetci zodpovední, budú koncerty priamo s ľuďmi a všetkou energiou tomu prislúchajúcou, opäť realitou.“

Svoje najbližšie hudobné plány vidí Lukáš Adamec veľmi zreteľne: „Rád by som sa prostredníctvom hudby priblížil ľuďom a bol s nimi aj naďalej v intenzívnom kontakte. Zatiaľ netušíme, kedy táto situácia skončí, no minimálne mám v pláne ďalšie online koncerty a, samozrejme, ďalšie skladby. Zatiaľ však prajem príjemné počúvanie tej najnovšej – Najviac.“