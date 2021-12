Lyžiarske strediská majú pripravené delá, pre obavy z ďalších strát so zasnežovaním váhajú

V podtatranských a spišských lyžiarskych strediskách majú snežné delá pripravené. Niektoré už so zasnežovaním začali, iné čakajú na vhodné klimatické podmienky a niektoré ešte váhajú. Po minuloročnej nevydarenej sezóne v dôsledku opatrení v súvislosti s pandémiou sa totiž obávajú ďalších strát. Pre menšie strediská by práve ďalšia sezóna bez lyžiarov mohla byť likvidačná.

Stredisko Snowpark Lučivná neďaleko Popradu patrí k tým, ktoré čaká na vhodné podmienky na zasnežovanie. Napriek obavám chcú byť na zimnú sezónu pripravení. „Ak budú môcť lyžiarske strediská fungovať a my by sme nemali zasnežené, sezónu by sme spustiť nemohli,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ strediska Miroslav Šukola.

Zasnežovanie môže byť likvidačné

„Robíme všetky kroky pre to, aby sme boli prichystaní, aby, ak to bude možné, sme mohli spustiť stredisko tesne pred Vianocami tak, ako po iné roky,“ dodal. Vstup do sezóny však bude stáť viac vzhľadom na nárast cien energií a pohonných hmôt. Pre niektoré strediská v okolí je otázka prípravy a investície na zimu podľa strediska dvojsečná zbraň. „Buď to vyjde, alebo nie,“ skonštatoval Šukola.

Už minuloročná sezóna priniesla pre toto stredisko straty. Hoci kopec tam mali zasnežený, prevádzkovať stredisko mohli len štyri dni. Za výhodu však Šukola považuje to, že Lučivná patrí k menším strediskám. „Malé strediská, ktoré majú vleky, nemajú ani sedačky či kabínky, sú na tom oveľa lepšie ako veľké strediská s kabínkami a lanovkami, čo sa týka aj dodržiavania odstupov. Aj minulý rok sme boli na to prichystaní, vieme stredisko prevádzkovať s dodržiavaním všetkých predpisov a vyhlášok,“ uzavrel.

Delá na zasnežovanie majú pripravené aj v lyžiarskom stredisku Ždiar Strednica (okres Poprad) v blízkosti poľských hraníc. „Chceme zasnežovať, ale obávame sa toho, aby to pre nás nebolo likvidačné. Máme finančné problémy a ak spustíme na pár dní zasnežovanie a nenechajú nás otvoriť, tak to bude likvidačné,“ povedal pre SITA vedúci jedného z najstarších stredísk na Slovensku Jozef Kriššák. Už v minulom roku sa tam lyžovalo iba štyri dni a na kopci bolo maximálne 45 ľudí. Na druhej strane však nechcú ostať zaskočení, ak by sa situácia a opatrenia zmenili. Stredisko má však úver na sedačkovú lanovku, a ak ho ďalej nebude môcť platiť, bude musieť skončiť. „V banke nám v prvom roku vyšli v ústrety, ale ďalej sa im to neoplatí. Ak nedokážeme rozbehnúť normálnu sezónu, môžeme to rovno zabaliť,“ poznamenal Kriššák.

Nárast ceny elektriny o sto percent

Prípravy na lyžovačku sú v plnom prúde v SKI centre v Levočskej doline. Za sebou má revízie a zasnežovať tam začali už minulý týždeň. V stredisku vzdialenom šesť kilometrov od Levoče sa vlani lyžovalo v decembri, a to iba dvanásť dní. Riaditeľ strediska Martin Varga dúfa, že lyžovať sa počas tejto zimy bude, otázne však podľa neho je, ako sa vyvinie situácia s novým variantom vírusu omikron. „Máme však výhodu, že nemáme ani sedačky, ani kabínky, teda dodržať nariadenia alebo rozostupy je najmenší problém,“ doplnil s tým, že v stredisku dennodenne sledujú situáciu.

Rozhodnutí, či budú zasnežovať, ešte nie sú v lyžiarskom stredisku Vernár – Studničky, ktoré sa nachádza na rozhraní dvoch národných parkov, Slovenský raj a Nízke Tatry. Povedal to pre SITA vedúci strediska Marek Žemba. Ak by tak urobili, začnú najprv s kopcom pri malých vlekoch, nie pri veľkom. „Sú s tým spojené menšie výdavky, menej elektrickej energie. Ak sa opatrenia uvoľnia, zasnežíme aj veľkú zjazdovku,“ priblížil plány vedúci strediska. Aj on pripomenul nárast cien za elektrinu, v prípade strediska je to o sto percent. Už vlani ich sezóna vyšla draho, vo Vernári sa lyžovalo len päť dní, otvorili ho 26. decembra a koncom roka museli zatvoriť. „Minulý rok bol pre nás veľkou peňažnou stratou, ktorú sme ako malé stredisko dosť pocítili,“ dodal.