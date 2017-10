Macronov pes si uľavil počas rokovania vlády, všetkých rozosmial

PARÍŽ 23. októbra (WebNoviny.sk) – Pes francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Nemo nakrátko prerušil rokovanie svojho pána, keď vykonal malú potrebu do vyzdobeného krbu v miestnosti Elyzejského paláca, kde sa práve konalo stretnutie s členmi vlády. Nedeľný incident, ktorý zachytila francúzska televízia LCI, všetkých prítomných rozosmial.

„Stáva sa to častejšie?“ spýtal sa so smiechom jeden z troch štátnych tajomníkov. „Nie, vyvolali ste u môjho psa úplne nezvyčajné správanie,“ odpovedal rovnako so žartom Macron a za svojho domáceho miláčika sa ospravedlnil.

Macron a jeho manželka Brigitte si adoptovali psa Nema koncom augusta. Čierneho kríženca si pár osvojil z útulku a médiá ho hneď označili za „prvého psa“ Francúzska. Elyzejský palác uviedol, že meno dostal po kapitánovi Nemovi, hrdinovi románu Dvadsaťtisíc míľ pod morom. Prezident Macron je fanúšikom tejto knihy.