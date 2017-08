Maďarská vláda predĺži krízový stav súvisiaci s migráciou

BUDAPEŠŤ 30. augusta (WebNoviny.sk) – Maďarská vláda sa rozhodla o šesť mesiacov predĺžiť krízový stav, ktorý vyhlásila začiatkom minulého roka z dôvodu utečeneckej krízy. Informoval o tom v stredu hovorca vlády Zoltán Kovács. Podľa jeho slov sú prísne hraničné kontroly stále potrebné, pretože „hrozba terorizmu v Európe sa nedávno zvýšila“.

Drôtený plot, ktorý Maďarsko postavilo na svojej hranici so Srbskom koncom roka 2015, prakticky zastavil prílev migrantov do krajiny. Pred jeho vztýčením v tomto roku cez Maďarsko prešlo okolo 400-tisíc migrantov. Nový krízový stav má trvať do marca 2018.