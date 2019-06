Magazín o umení 365° #5

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Od stredy 12. júna môžete na pultoch kníhkupectva Ex Libris v SNG nájsť nové jubilejné číslo magazínu o umení 365°. Už piatykrát prináša takmer dvesto strán pútavého obsahu vo forme rozhovorov, reportáží, prehľadových článkov, recenzií a reflexií umeleckého diania doma i v zahraničí v uplynulom a tomto roku.

Magazín vydávaný Slovenskou národnou galériou s ročnou periodicitou bol premiérovo uvedený na jar v roku 2015. Jeho piate vydanie má rámcujúcu tému Československo, ktorej sa však nedrží striktne. Môžete si k nej prečítať text Vladimíry Büngerovej o vzťahu Milana Rastislava Štefánika k výtvarnému umeniu (Štefánik a umenie?) a prezrieť fotograficko-textový editoriál Maroša Schmidta (Slovenské múzeum dizajnu), zaznamenávajúci ikonické dizajnérske počiny spotrebných predmetov československej éry (365 krokov k československému dizajnu). Česko a Slovensko v magazíne reprezentujú aj dve osobnosti z oblasti galerijnej pedagogiky a vzdelávania v umení – Ondřej Horák a Barbora Tribulová, ktorí v obsiahlom spoločnom rozhovore argumentujú, prečo by sa dnes galérie nemali venovať iba vystavovaniu umenia.

Okrem spomínanej témy prináša magazín aj pohľad na domáce prostredie v podobe dialógu dvoch známych slovenských súčasných umelcov Viktora Freša (1974) a Martina Piačeka (1972), Jeden boží zdroj. Dôležitý bod súčasného slovenského kultúrneho diania so sídlom v Banskej Štiavnici, Banská st a nica Contemporary predstaví reportáž o pôsobení a aktivitách dvojice, ktorá za projektom stojí – Zuzany Bodnárovej a Svätopluka Mikytu. O našom hlavnom meste a jeho verejnom priestore sa dozviete viac vďaka článku Niny Gažovičovej The Stones of Bratislava, ktorý priblíži známeho slovenského sochára Petra Rollera a jeho kontinuálnu realizáciu vo verejnom priestore Bratislavy.

V čísle ďalej nájdete pripomienku na minuloročné 30. výročie Medzinárodného keramického sympózia v Kalinove. V kalinovskom Žiaromate pravidelne počas leta tvoria umelci z celého sveta pracujúci s keramikou, a tento jedinečný závod im k tomu poskytuje hlinu, šamot, kvalitné technické zázemie i možnosť vypaľovania veľkoformátových diel v peciach. Jeho históriu, fungovanie i organizáciu sympózií približuje vo svojom texte Správa z ohňovej zeme alias cesta do Kalinova Viera Kleinová.

Medzi pravidelné rubriky patrí prehľad tvorby vybraných predstaviteľov najmladšej generácie umelcov Generácia 80+/90+ spracovaný Luciou Gavulovou, prehľad udalostí minulého a tohto roku na domácej aj zahraničnej umeleckej scéne (Švédsky stôl) a ďalší diel zo seriálu o tematicky koncipovaných múzejných expozíciách Dušana Burana, ktorý sa v ňom tentokrát venuje obskúrnej problematike, respektíve dileme Ako sa vystavuje smrť. Z pravidelných príspevkov nechýba ani návšteva bytu milovníkov a zberateľov umenia, ktorého majiteľ má rád výtvarné umenie a v príkladnej symbióze s ním aj žije (Ako býva umenie?), či článok Niny Gažovičovej Ženský zákon sprostredkúvajúci dôsledný prehľad diania na domácom trhu s umením v porovnaní aj s medzinárodným kontextom.

Priestor v 365°ke dostal slovenský fotograf Jakub Gulyás, ktorý pre magazín vytvoril autorský projekt spájajúci diela zo zbierok Slovenskej národnej galérie s vlastnou fotografickou tvorbou na základe významových aj vizuálnych asociácií (Perfect Match). Vznikol pri tom aj výnimočný experiment scanovania živej modelky na scanovacom prístroji SNG v modeli od známeho slovenského návrhára Borisa Hanečku. Magazín prináša aj autorský projekt multižánrovo orientovanej autorky Barbory Šajgalíkovej v podobe advertoriálu na umenie (Umenie pre umenie). Foto-reportážou sa v časopise pripomína minuloročná výstava Jara Vargu Niekde som to našiel, ale neviem to nájsť v Synagóge v Šamoríne.

Na medzinárodný kontext je zameraný príspevok Lucie Gavulovej We Don´t Need Another Hero. Do we?, v ktorom prináša pohľad na desiaty ročník známej udalosti na poli súčasného svetového vizuálneho umenia – Berlínske bienále. V súvislosti s pravidelným mapovaním svetových výstavných trendov sa Lucia G. Stach v texte Citlivé jadro a jazvy starého kontinentu: budúcnosť ich dedičstva zamerala na výstavné projekty tematicky sa týkajúce problematiky stredoeurópskej moderny.

V článku Na základe skutočných udalostí poskytuje rovnaká autorka report z minuloročnej samostatnej výstavy Romana Ondáka v Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg. Text kontextualizujúci vizuálne umenie a súčasnú kinematografiu prináša kurátorka SNG a filmová vedkyňa Petra Hanáková pod názvom „Umenie“ vraždiť.

Koncepčne magazín aj tento raz pripravili Lucia Gavulová a Alexandra Kusá v spolupráci s okruhom interných aj externých prispievateľov. Autormi grafického dizajnu magazínu sú Pavlína Morháčová a Branislav Matis.

Piate číslo magazínu o umení 365° je možné zakúpiť od 12. júna v kníhkupectve Ex Libris v SNG a čoskoro aj v e-shope na webe Slovenskej národnej galérie za sumu 13 €.

Magazín vznikol a vychádza vďaka podpore J&T BANKA.

