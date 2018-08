Magdaléna Rybáriková sa lúči s Montrealom, v druhom kole podľahla Garciovej

MONTREAL 8. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková nepostúpila do osemfinále dvojhry na tenisovom turnaji WTA Premier 5 Rogers Cup v kanadskom Montreale (dotácia 2 820 000 USD, tvrdý povrch vonku).

V utorňajšom stretnutí 2. kola Rybáriková nestačila na nasadenú šestku Francúzku Caroline Garciovovú, ktorej podľahla za 144 minút 6:4, 1:6, 3:6. Rybáriková za druhé kolo zinkasuje 14 860 USD pred zdanením a 60 bodov do rebríčka WTA.

Prvý set vyhrala Slovenka

Dvadsaťdeväťročná Rybáriková (29. v rebríčku WTA) a o päť rokov mladšia Garciová (6.) odohrali štvrté vzájomné stretnutie. Aj v predchádzajúcich troch zápasoch triumfovala francúzska tenistka. Začiatok prvého dejstva vyšiel lepšie Garciovej, ktorá po brejku viedla 3:1.

Rybáriková však odpovedala rovnakou mincou a otočila stav na 5:3 vo svoj prospech. Následne využila Slovenka až piaty setbal na zisk prvého setu. Druhé dejstvo malo jednoznačný priebeh. Francúzka sa dostala do vedenia 5:0 a pri svojom podaní premenením prvého setbalu ukončila set v pomere 6:1. Tretí set bol vyrovnaný do stavu 3:3. Od toho momentu získala Garciová tri hry, na príjme za stavu 5:3 premenila druhý mečbal a postúpila do ďalšieho kola.

Veľmi tesné body

„Ja som ju brejkla ako prvá, ona mi to vrátila a stratila som prvý set. Taktiku som mala dobrú, ale urobila som príliš veľa chýb. Od druhého setu som sa upokojila a verila, že sa môžem vrátiť do zápasu. Niektoré body boli veľmi tesné, ale trpezlivosť a pokoj sa mi v konečnom dôsledku vyplatili,“ uviedla Carolina Garcíiová na webe Ženskej tenisovej asociácie.

Zverenkyňa Petra Hubera Rybáriková v Kanade štartovala na prvom turnaji po Wimbledone, na ktorom obhajovala minuloročnú semifinálovú účasť. Tento rok však nenadviazala na vlaňajší úspech a už v 1. kole nestačila na Rumunku Soranu Cirsteovú (5:7, 3:6). Najďalej sa Rybáriková dostala na prestížnom Rogers Cupe v roku 2013 – do štvrťfinále. V súboji o postup do semifinále vtedy podľahla turnajovej jednotke Američanke Serene Williamsovej dvakrát 1:6.