Video: Rybáriková si s polročným predstihom splnila plán, je naspäť v Top 100

ILKLEY 27. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka po dvoch vlaňajších letných operáciách Magdaléna Rybáriková si s polročným predstihom splnila plán.

“Dúfala som, že nazad v Top 100 budem do konca roka, napokon sa mi to podarilo za nejaké štyri mesiace hrania. Naozaj som čosi takéto nepredpokladala, veď ešte v apríli som bolo okolo 450. miesta. Užívam si to, momentálne to nemôže byť lepšie. Som veľmi šťastná,” povedala Rybáriková pre novinára Thomasa Feahenyho po svojom nedeľňajšom finálovom triumfe 7:5, 7:6 (3) nad Belgičankou Alison van Uytvanckovou na turnaji ITF s dotáciou 100 000 USD na tráve v britskom Ilkley.

Vyšvihla sa v rebríčku

“Finále bolo veľmi, veľmi náročné. V minulosti som s touto súperkou len prehrávala. Je to skvelá a talentovaná hráčka s podobným štýlom ako ja. Neočakávala som od seba prehnane veľa, lebo deň predtým som mala dva zápasy. Pociťovala som únavu z množstva duelov, ktoré som v ostatnom čase absolvovala, objavili sa aj nejaké zdravotné trampoty. Usilovala som sa hrať uvoľnene. Ku koncu som bola trochu stuhnutá, ale tajbrejk som zvládla vďaka veľkej agresivite,” rekapitulovala 28-ročná piešťanská rodáčka Rybáriková, ktorá sa vyšvihla zo 107. na 85. priečku v singlovom renkingu WTA.

V štatistike zo vzájomných duelov s 23-ročnou aktuálne 98. tenistkou systému Van Uytvanckovou znížila na 1:3. Predchádzajúce tri súboje boli bez výnimky v sezóne 2015 a na tvrdom povrchu (Antverpy, Miami, Katovice).

Kvalifikáciu Wimbledonu hrať nemusí

Minulotýždňovou sprievodnou dobrou správou pre zverenkyňu Petra Hubera je, že sa posunula nad čiaru hlavnej súťaže Wimbledonu, nemusí teda do tohtotýždňovej kvalifikácie v Roehamptone.

Tretí grandslamový turnaj sezóny sa na tráve londýnskeho All England Lawn Tennis and Croquet Clubu začne budúci pondelok 3. júla. “Dúfam, že dovtedy budem 100-percentne pripravená, rada by som povyhrávala nejaké zápasy. V ostatných rokoch som nemala práve šťastie na žreb. Uvidíme, koho mi prisúdi tentoraz…” uzavrela bývalá 31. žena svetového rebríčka Rybáriková, ktorá má na konte 23 triumfov z ostatných 25 stretnutí.

V rámci toho získala trofeje aj na turnajoch ITF v Gifu, Fukuoke a Surbitone. V júli 2016 podstúpila operáciu zápästia nedominantnej ľavej ruky a v auguste mala pod skalpelom pravé koleno. Vrátila sa vo februári.