Magdaléna Rybáriková si zahrá v Nottinghame semifinále, vyradila Američanku Ahnovú

NOTTINGHAM 16. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková je v semifinále dvojhry na turnaji WTA International Aegon Open v britskom Nottinghame (dotácia 250 000 USD, tráva).

O finále zabojuje s Kontovou

Vo štvrťfinále Rybáriková zdolala rovnako nenasadenú Američanku Kristie Ahnovú za 69 minút 6:4, 6:1 a v sobotňajšom súboji o postup do finále bude jej súperkou domáca jednotka podujatia Johanna Kontová.

Zverenkyňa Petra Hubera Rybáriková (117. v rebríčku) to spočiatku nemala proti 25-ročnej kvalifikantke Ahnovej (131.) jednoduché. V prvom sete rozhodol v koncovke desiateho gemu jediný brejk v prospech Slovenky na 6:4.

V druhom sete už mala slovenská hráčka o čosi ľahšiu úlohu. Z 1:1 súperke unikla na 4:1 a vzápätí pri podaní menej skúsenej Američanky pridala čistú hru. Za stavu 5:1 bolo predčasne rozhodnuté. Potom sa síce Ahnová, ktorá už nemala čo stratiť, pri podaní Rybárikovej dostala k dvom brejkbalom, ale Slovenka napokon využila prvý mečbal. Celkovo Rybáriková využila štyri zo šiestich možností na brejk, kým jej súperka jeden zo siedmich. Slovenská víťazka predviedla aj 8 es a 9 víťazných úderov.

Na kurte si veľmi užíva

“Je to ako sen vrátiť sa na hlavný okruh po takom dlhom čase a zranení a postúpiť do semifinále. Teraz si to na kurte veľmi užívam. Moja najbližšia súperka je hráčka z najlepšej svetovej desiatky, ona bude favoritka. Ja sa pokúsim prekvapiť,” uviedla Magdaléna Rybáriková v úvodnom pozápasovom interview ešte na kurte.

Dvadsaťosemročná Slovenka pokračuje v úspešnom ťažení na zelenom povrchu. Minulý týždeň ovládla podujatie ITF Aegon Trophy v anglickom Surbitone. Niekdajšia 31. hráčka počítačového poradia Rybáriková sa od apríla vyšvihla zo 431. na 117. miesto vo svetovom rebríčku a po polročnej zdravotnej odmlke zažíva vydarené obdobie. Vyhrala 18 z ostatných 19 stretnutí, v 2. kole parížskeho antukového grandslamového turnaja Roland Garros podľahla tesne 6:1, 3:6, 6:8 Kolumbijčanke Mariane Duqueovej-Marinovej. V “online” hodnotení sa Rybáriková aktuálne posunula už na tesne za prvú stovku rebríčka.

Dvojhra – štvrťfinále:

Magdaléna Rybáriková (SR) – Kristie Ahnová (USA) 6:4, 6:1 za 69 minút