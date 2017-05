Aktualizované: Magdaléna Rybáriková získala titul na turnaji v Gifu

aktualizované 7. mája o 11:15

GIFU 7. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa stala víťazkou dvojhry na turnaji ITF Kagaroo Cup International Ladies Open Tennis v japonskom Gifu. Rybáriková si ako nenasadená hráčka vo finále poradila s čínskou trojkou podujatia Ču Lin za 74 minút 6:2, 6:3.

Finále nebolo jednoduché

“Som veľmi šťastná, že sa mi v Gifu podarilo uspieť. O to viac, že to bol len môj štvrtý turnaj po 7-mesačnej pauze, ak nerátam ten skreč v Číne. Som teda veľmi vďačná za to, že môžem opäť stáť na kurte a dokonca aj víťaziť,” uviedla Magdaléna Rybáriková pre agentúru SITA.

“S herným koučom Petrom Huberom a kondičným trénerom Kristiánom Cupákom sme urobili pred Japonskom 2,5-týždňový blok, na ktorom som sa dobre pripravila a pomaličky naháňala to stratené z obdobia môjho zranenia,” skonštatovala 28-ročná piešťanská rodáčka Rybáriková.

“Finále nebolo jednoduché, lebo fúkal silný vietor, ale ukázalo sa, že mne to robilo menšie problémy ako súperke. Dobre sa mi tu začalo hrať od semifinále. Pred ním som sa herne trošku trápila, ale od toho semifinále som sa cítila na kurte veľmi dobre,” rekapitulovala Rybáriková, ktorá sa napokon zmestila nad čiaru hlavnej singlovej súťaže na parížskom antukovom grandslamovom Roland Garros (28. mája – 11. júna), prihlásila sa na základe tzv. chráneného renkingu.

Turnaje vo Fukuoke a Kurume

“Ďalšie turnaje sú Fukuoka a Kurume. Je to umelá tráva s pieskom. Na takomto povrchu som ešte nikdy nehrala, takže to bude novinka. Dúfam, že dokážem nadviazať na moje úspešné ťaženie z Gifu,” podotkla niekdajšia 31. žena svetového rebríčka WTA Rybáriková, ktorá momentálne figuruje na 388. priečke. V nezáväznom online prepočte sa však posunula už na 242. miesto.

Fedcupová reprezentantka SR Rybáriková sa na niektorom z podujatí pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) presadila prvý raz od Prahy 2011. Pravda, medzičasom sa venovala najmä významnejším turnajom. Má na konte štyri trofeje z akcií v agende Tenisovej asociácie žien (WTA) – Birmingham 2009, Memphis 2011, Washington 2012 a 2013. Na scéne ITF sa premiérovo radovala už v roku 2005 a má šesť takýchto primátov.

Rybáriková vlani v júli podstúpila operáciu zápästia nedominantnej ľavej ruky a v auguste mala pod skalpelom pravé koleno. Vrátila sa vo februári v nemeckom Altenkirchene.

Gifu – dvojhra – finále:

Magdaléna Rybáriková (SR) – Ču Lin (Čína-3) 6:2, 6:3 za 74 minút