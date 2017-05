Máj, lásky a pikniku čas!

Bratislava, 19. máj 2017 ( WBN/PR ) – Mesiac máj je jedným z najkrajších mesiacov roka. Dni sa predlžujú, príroda je v rozkvete a všetko naokolo srší pozitívnou energiou. Ideálny čas na piknik! Naozaj nezáleží na tom, či ste denno-denne v ruchu veľkomesta alebo máte stresujúcu prácu. Zastavte sa na chvíľu a užite si čas strávený so svojimi blízkymi. Vďaka praktickým tipom z IKEA bude príprava na piknik naozaj jednoduchá!

Všade samé dobroty

Čo by to bol za piknik bez jedla. Základnými surovinami správneho pikniku sú chlieb a dobrá nátierka. Prečo však neozvláštniť piknik príchuťou zo Švédska?

S použitím zeleninových guľôčok ALLEMANSRÄTTEN a mäkkých chlebových placiek BRÖD TUNNBRÖD môžete pripraviť chutné zeleninové rolky, ktoré šikovne zabalíte do kúsku papiera.

Príprava takejto dobroty je síce prácnejšia, ale veľmi vhodná pri organizovaní piknikov pre väčšiu skupinu ľudí. Pri odbalení rolky sa z papiera automaticky stáva náhrada plastového tanierika a znižuje sa množstvo odpadu, ktoré počas pikniku vyprodukujete.

Ak chcete svojim blízkym pripraviť piknik „na mieru“ a viete, že majú špeciálne požiadavky na jedlo, zoberte základné ingrediencie so sebou. V praktických dózach KORKEN jedlo prenesiete a následne aj servírujete podľa potreby. Vyhnete sa tak nespokojným pohľadom a „popiknikovému upratovaniu“ – dózy jednoducho skryjete naspäť do špajze.

Netreba však zabúdať ani na pitný režim! K májovému počasiu pasujú svieže chute. Namiešajte chuťovo pestrú limonádu a prelejte ju do ľahko uzatvárateľných fliaš so zátkou KORKEN.

Žiadny piknikový košík, žiadny problém

V dnešnej dobe ľudia nechodia na piknik tak často, ako tomu bolo v minulosti. Preto je zrejmé, že piknikový kôs nie je súčasťou povinnej výbavy každej jednej domácnosti. Pokiaľ piknikový kôs nevlastníte, tak nezúfajte, pikniková deka túto situáciu s prehľadom vyrieši.

Umiestnite všetky dobroty uprostred deky a zviažte protiľahlé konce k sebe, aby ste vytvorili balíček (ako na obrázku). Z uzlíkov sú zrazu praktické rúčky a všetky dobroty zostanú vo zvislej polohe. Žiadny neporiadok, len príjemné popoludnie vonku.

Prekvapte svojich hostí originálnym servírovaním

Potrebujete len farebný papier a stužky… a papierové kornútiky sú na svete! Samozrejme, je potrebné myslieť aj na to, čím budete jesť. Koľkokrát sa vám plastová vidlička zlomila práve vo chvíli, keď ste naberali niečo veľmi chutné? Určite nie raz. Klasické príbory sú oveľa praktickejšie ako tie plastové. Usporiadajte ich do látkového prestierania a zabaľte ich so sebou tiež! Na ozvláštnenie a väčšiu zábavu môžete použiť aj paličky.

Znásobte radosť

Lámete si hlavu, čo sa bude diať, keď zjete všetko to jedlo? Piknik s vašimi blízkymi je veľmi milá udalosť. Užívajte si prítomnosť jeden druhého a nemyslite na nič iba na moment, ktorý práve prebieha. Pustite si obľúbenú hudbu, spievajte, tancujte! Spravte si svoju vlastnú piknikovú párty na lúke, v meste, či v lese. Nepotrebujete žiadne rádio ani notebook – o hudbu sa postará váš telefón a vedro, ktoré niekoľkokrát znásobí zvuk telefónu.

Zavolajte svojim blízkym a vybehnite von na piknik. Vonku chutí všetko lepšie!

