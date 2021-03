Majerskému chýba na čele štátu manažér, ale oceňuje nezasahovanie do práce policajných orgánov

Predsedovi Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milanovi Majerskému chýba v čele štátu manažér a koordinátor procesov. Na druhej strane však po prvom roku fungovania vládnej koalície oceňuje, že kabinet nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní.

Líder strany Spolu – občianska demokracia (Spolu) Juraj Hipš tvrdí, že činnosť prvého roku vlády budú hodnotiť podnikatelia, živnostníci, učitelia či pozostalí po obetiach na ochorenie COVID-19. Vyplýva to z odpovedí, ktoré poskytli agentúre SITA.

„Zmena, ktorú priniesla vláda Igora Matoviča (OĽaNO), žiaľ, nie je taká, akú sme očakávali. Rok tohto kabinetu ukázal, že antisystém z princípu nedokáže zaviesť systém a doplácame na to všetci. Takzvané antisystémové strany, postavené na marketingu, bez skúseností, jasného programového a odborného zázemia, nedokážu dobre riadiť štát a vidíme, že sú veľkým rizikom pre správu vecí verejných,“ uviedol Majerský.

Obyvatelia sú svedkami nekompetentnosti

Štátu podľa neho chýba hlavný manažér a koordinátor procesov, v dôsledku čoho sú obyvatelia Slovenska namiesto zodpovedných riešení svedkami „chaotických nekompetentných rozhodnutí, osobných sporov a bezmocnosti“.

Predseda KDH prízvukoval, že vládna koalícia síce prevzala štát v čase pandémie, nemyslí si však, že je možné sa dlhodobo vyhovárať iba na ochorenie COVID-19.

Dôsledkom nezvládania vládnutia sú podľa jeho slov veľké problémy v zdravotníctve, školstve, veľkým skupinám obyvateľstva hrozí strata živobytia, pričom podpora podnikateľom, zástupcom gastropriemyslu, kultúry, športu i ďalších odvetví „doposiaľ nebola dostatočná“. Vláde preto odporúča, aby sa viac riadila vyjadreniami a názormi vedcov či krízových manažérov.

Svetlo na konci tunela

Majerský však ocenil vládu za to, že nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní, čím otvára dvere pre spravodlivosť na Slovensku. „Mrzí ma však, že to dobré, čo vláda urobila, zatieňujú veľké zlyhania v iných spomenutých oblastiach. Ľudia na Slovensku dnes potrebujú rozvážne vedenie a systematickú pomoc pri zvládaní skutočných každodenných problémov, zvlášť v týchto ťažkých časoch,“ dodal.

Hipš je toho názoru, že vládu budú hodnotiť hlavne podnikatelia a živnostníci, ktorí stále čakajú na pomoc od štátu počas obdobia, keď prišli o príjmy. „Budú ju hodnotiť tisíce detí, ktoré zostali od októbra minulého roku bez vzdelania a nemajú prístup k online vzdelávaniu. Budú ju hodnotiť učitelia, ktorí dostali nedostatočnú podporu pri online vzdelávaní. A budú ju hodnotiť pozostalí po obetiach pandémie,“ uviedol predseda Spolu. Títo ľudia totiž podľa jeho slov v súčasnosti potrebujú „vidieť svetlo na konci tunela“.