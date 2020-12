Majerský (KDH): Je ako zlý vtip, že vláda ešte stále neukázala plán obnovy

„Začína to pripadať ako zlý vtip, že pri historickom rozhodovaní o miliardách eur ešte stále nemáme spoločný vládny plán, hoci Komisii ho má Slovensko predložiť do konca apríla. Snaží sa nás vláda presvedčiť, že túto pomoc náš štát nepotrebuje?“ pýta sa predseda KDH Milan Majerský. Hnutie odkazuje vláde SR, že čas na okamžité predloženie uceleného návrhu vládneho plánu obnovy už pominul a verejnosť musí byť urýchlene prizvaná do serióznej debaty.

V dobe rastúceho napätia v dôsledku pandemických opatrení by vláda mala podľa Majerského plán predstaviť o to skôr, v o čo ťaživejšej situácii sa štát nachádza. „Podľa prístupu vlády sa to však javí, že na Slovensku nemáme žiadne problémy a na prijatie pomoci máme toľko času, koľko chceme. Nemajú ho však ani krízou postihnuté rodiny, ani ťažko skúšané sektory a nemá ho ani naša krajina ako celok,“ zdôrazňuje Majerský.

„V čase, keď už mala verejnosť komentovať odborný vládny návrh, sa koaličné strany predbiehajú, kto dá lepší plán. Znamená to, že lídri štátu medzi sebou nekomunikujú o momente, ktorý sami označujú za historickú križovatku? Nerozumiem tomu a neviem, kto ponesie zodpovednosť, ak túto šancu prehajdákame,“ upozorňuje Majerský. Vláda doposiaľ nepredložila seriózny vládny plán, na stole sú zatiaľ iba rezortné alebo stranícke návrhy.

Predseda KDH podčiarkuje, že plán obnovy nie je ani koaličný, ani opozičný. „Ide o obrovskú pôžičku, ktorú budú dlhé roky splácať všetci obyvatelia Slovenska a ich deti. Postavme sa k nej konečne s plnou vážnosťou a neberme ľuďom šancu na skutočné zlepšenie kvality života na Slovensku. Vláda musí ľuďom ukázať dokument, na ktorom sa konečne dohodla, aby sa na ňom mohla včas dohodnúť celá krajina,“ apeluje Majerský.

Zároveň očakáva, že vláda SR v najbližších dňoch spustí verejné kolo pripomienkovania uceleného návrhu plánu obnovy. „Kvalita sa rodí vo férovej a otvorenej komunikácii vlády s celým Slovenskom,“ uzatvára predseda KDH.

