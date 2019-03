Majiteľ najväčšieho českého aquaparku kúpil slovenskú hotelovú sieť

BRATISLAVA 20. marca 2019 (WBN/PR) – Česká firma STAVCOM – HP a.s., ktorá pri Brne prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti prevádzkuje najväčší aquapark v Česku, mieri na slovenský trh, kde kupuje hotelovú sieť TRINITY. K českému aquaparku Aqualand Moravia a hotelu Aqualand Inn tak spoločnosti po novom pribudnú tri ubytovacie komplexy na Slovensku.

„Vybudovali sme v Česku unikátne spojenie aquaparku a ubytovacieho komplexu. Do Aqualandu Moravia prišlo v uplynulom roku cez 720 tisíc ľudí a z toho viac ako polovica boli rodiny s deťmi. Kúpou hotelovej siete Trinity získavame celkom tri hotely, ktoré sa zameriavajú na rovnakú klientelu ako my. Trinity patrí k výnimočným projektom venovaným predovšetkým rodinám s deťmi. O deti sa po celý čas pobytu starajú vynikajúci animátori, či už pri vodných atrakciách alebo v tvorivých dielňach ArtClub, detskom svete MiniMe alebo kulinárskom štúdiu Foodie pre malých aj veľkých. Rodičia si zatiaľ môžu oddýchnuť vo wellnesse, či večer s deťmi pozrieť obľúbené rozprávky v hotelovom kine Mediatro. Do rozvoja hotelov plánujeme v nasledujúcich rokoch ďalej investovať, aby sme klientom mohli ponúknuť prvotriednu zábavu a komfort,“ hovorí podpredseda predstavenstva firmy STAVCOM-HP Michal Chovanec.

Na slovenskom trhu bude firma po novom vlastniť hotel Senec, ktorý sa nachádza pri Slnečných jazerách. Ďalšími hotelmi, ktoré firma STAVCOM kúpou siete TRINITY získa, sú hotely Atrium vo Vysokých Tatrách a Sitno na strednom Slovensku.

V Čechách prevádzkuje STAVCOM prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ubytovací komplex Aqualand Inn, ktorý ponúka viac ako 100 lôžok a z jeho moderných domčekov je nádherný výhľad na juhomoravskú Pálavu. V roku 2018 sa v ňom ubytovalo viac než 18 500 hostí, z čoho takmer polovicu tvorí zahraničná klientela. Lákadlom pre hostí je najmä spojenie hotela so susediacim aquaparkom Aqualand Moravia.

„V Aqualande Moravia pravidelne investujeme do ďalšieho rozvoja desiatky miliónov korún. V nasledujúcom roku napríklad vybudujeme špeciálny tobogán, ktorý bude návštevníkov voziť do kopca. Súčasťou rozvoja aquaparku bude tiež zaujímavé rozšírenie časti areálu pre rodiny s deťmi. Podobne chceme postupovať na Slovensku. Pre sieť Trinity plánujeme v prvých rokoch po ukončení akvizície investície vo výške asi tri milióny eur,“ dodáva Chovanec.

Transakčné dokumenty boli po niekoľkých mesiacoch rokovaní o prevzatí hotelovej siete slávnostne podpísané v polovici marca tohto roku. Zavŕšenie akvizície sa predpokladá v priebehu druhej polovice marca.

Viac o hotelovej sieti TRINITY nájdete tu: https://www.trinityhotels.sk/.