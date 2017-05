Májová HR pohoda pre všetkých so skratkou HR na vizitke

Bratislava, 10.5.2017 ( WBN/PR ) – V štýle After Work Party sa v posledný májový podvečer už po tretí raz rozbehne HR pohoda. Pozvanie Amropu, personálnoporadenskej spoločnosti, ktorá je organizátorom i hlavným hostiteľom, smeruje ku všetkým manažérom, špecialistom i odborným pracovníkom, ktorí sa profesijne pohybujú vo svete HR oddelení. Rovnako ako predvlani a vlani sa uskutoční v reštaurácii Pohoda v bratislavskom Horskom parku, tento rok presne uprostred pracovného týždňa v stredu 31. mája.

„Naša HR pohoda sa hneď po dvoch vydarených ročníkoch zaradila medzi skvelé a vyhľadávané párty v meste. Je jedinečnou príležitosťou zabaviť sa s priateľmi a kolegami z HR branže, porozprávať a spoznať nových ľudí, ktorí si rozumejú. Program sme opäť zostavili so zameraním na zábavu a oddych bez odborných tém, prezentácií a produktov, pričom vstupenkou pre našich hostí je len pracovná vizitka,“ pozýva na tretí ročník HR pohody Lucia Nacíková, personálna konzultantka z Amropu.

Po Sime Martausovej, Barbare Weiss a vlaňajšej hviezde Business Leaders Band, ktorá poriadne rozprúdila náladu, sú aj tento rok na playliste hudobní hostia, ktorí sú prísľubom skvelej zábavy. Na počúvanie i do tanca budú hrať a spievať Katka Ščevlíková & Friends a rockeri Who´s Got TIME. K tomu slané i sladké pohostenie, ochutnávka nápojov z produkcie St. Nicolaus i zopár ďalších prekvapení. „Amrop opäť potvrdzuje líderské postavenie v oblasti svojho pôsobenia – nielen kvalitnými poradenskými riešeniami, ale aj udávaním trendov a aktivitami, ktoré sú pozitívnym impulzom pre celý trh i ľudí, ktorí sa na ňom pohybujú. S radosťou sme v pozadí ideálnej príležitosti na aspoň dočasné zahodenie všetkých pracovných povinností za hlavu, uvoľnenú atmosféru s kolegami, priateľmi i novými známymi pri drinkoch a super muzike,“ upresňuje Lucia Nacíková. HR Pohoda je tu opäť pre ľudí z personalistickej branže, aby sa prišli zabaviť a užiť si tento výnimočný večer!

