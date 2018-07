Majster Tipsport ligy začal prípravu bez legionárov, Banskú Bystricu čaká v Lige majstrov obhajca

BANSKÁ BYSTRICA 23. júla (WebNoviny.sk) – Úradujúci slovenský hokejový majster HC ´05 iClinic Banská Bystrica začal v pondelok oficiálnu prípravu pred novou sezónou.

Na úvodnom zraze chýbali zahraniční hokejisti, ktorí sa pripoja k mužstvu v utorok. Práve v tento deň dobrovoľne vykorčuľujú hráči na ľad, absentovať bude naďalej Brock Higgs.

Ten príde pod Urpín až v sobotu 28. júla. Tím už vedie nový kanadský tréner Dan Ceman, ktorý na úvod prípravy vyhlásil: „Mám zatiaľ len dobré pocity. Teším sa na novú výzvu. Chlapcom som v šatni povedal ako si predstavujem prípravu na novú sezónu a pôsobenie počas nej, teda čo chceme robiť a dosiahnuť. Všetko prebehlo hladko. Viem, že každý očakáva znovu titul, určite sa oň pobijeme.“

Liga majstrov je vynikajúci začiatok sezóny

Banskobystričania absolvujú počas letnej prípravy na ľade šesť prípravných zápasov a 30. augusta ich už čaká prvý duel v Lige majstrov (CHL). Na domácom štadióne sa stretnú s obhajcom tejto najprestížnejšej európskej súťaže s fínskym JYP Jyväskylä.

„Liga majstrov je vynikajúci spôsob ako začať sezónu. Sú to zápasy v predsezónnom období, v ktorých už o niečo ide. Prípravné stretnutia sú tiež fajn, ale stretnutia v CHL majú osobitý význam. Hráčov viac motivujú a viac sa v nich snažia. Bude to pre nás veľká skúška a cenná skúsenosť,“ dodal Ceman, ktorý porovnal podmienky v Banskej Bystrici s predchádzajúcim pôsobiskom v Dánku, kde trénoval v rokoch 2013 až 2018 klub SönderjyskE a získal s ním dva majstrovské tituly: „Tento klub má podobný rozpočet ako dánsky, v ktorom som pôsobil. Vedel som o úspechoch Banskej Bystrice počas minulých sezón, videl som niektorých hráčov už pred mojim príchodom na videách. Počas leta som si urobil veľa videoanalýz. Sledoval som aj finálovú sériu Banskej Bystrice s Trenčínom online cez internet. Veľmi na mňa zapôsobila vysoká úroveň hry. Všimol som si, že sa tu využíva severoamerický štýl hokeja, čo ma potešilo. Vo finále produkovali oba tímy fyzický a priamočiary hokej. Je to presne ten štýl, ktorý chcem i ja vštepiť mojim zverencom. Neviem sa teda už dočkať začiatku,“ uviedol 44-ročný kouč.

Začína tvrdá drina na ľade

Do prípravy sa po menšom zákroku na kolene zapája aj kapitán Banskej Bystrice Tomáš Surový: „Po lete začína tvrdá drina na ľade. Konečne sme všetci spolu, čakáme iba na chalanov zo zámoria. Idem na ľad, hoci mám ešte nejaké resty, pretože príprava na suchu nebola z mojej strany v takej záťaži ako po minulé roky. Treba to teraz dohnať. Verím, že to zvládnem, teda že sa všetci dáme fyzicky dohromady a vytvoríme dobrý kolektív v šatni i na ľade.“

Staronovou posilou Banskej Bystrice je 27-ročný útočník Ján Sýkora. Vlani pôsobil v Pardubiciach, pre zdravotné komplikácie odohral len 42 zápasov. Pod Urpínom mal vydarenú sezónu 2012/2013, keď v 47 stretnutiach nazbieral 36 kanadských bodov a následne zamieril do Plzne. „Teším sa z návratu do Banskej Bystrice,“ netajil svoje pocity Sýkora a pokračoval: „Prichádzam do prostredia, kde sa cítim ako doma. Káder sa síce obmenil, niektorých hráčov poznám dokonca ešte z juniorských čias, iných nie, no som tu doma. Mal som v poslednom čase dosť malých a hlúpych zranení, takže chcem teraz využiť príležitosť v klube, kde som hokejovo povyrástol. Budem sa snažiť strieľať góly a reštartovať svoju kariéru. Lákadlom sú pre mňa i zápasy v Lige majstrov so zahraničnými mužstvami, ktoré ovládli tamojšie súťaže. Bude to určite príjemné spestrenie prípravy na našu najvyššiu súťaž,“ uzavrel navrátilec do tímu „baranov“.