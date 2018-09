Majster začal v Tipsport lige prehrou s Liptákmi, Nitra vysoko zdolala maďarský Miškovec

KOŠICE 14. septembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti HC Košice vstúpili do sezóny 2018/2019 slovenskej najvyššej súťaže Tipsport Ligy víťazstvom nad HKM Zvolen 5:2 vo štvrtkovom úvodnom stretnutí.

Košičania už šiesty rok po sebe triumfovali v dueli 1. kola. „Oceliari“ začali stretnutie vo vysokom tempe a nátlakovou hrou si vypracovali viacero šancí. Jednu z nich premenil v 13. min Jakub Suja, ktorý poslal domácich do vedenia. Po prestávke sa vyrovnalo dianie na ľade a aj skóre. Presne v polovici riadneho hracieho času strelil gól na 1:1 v presilovke Michal Chovan.

Domácich znovu poslal do vedenia rovnako v početnej výhode Marcel Haščák a pred druhou sirénou naňho ešte nadviazal kapitán Ladislav Nagy. V úvode tretieho dejstva hostia znížili na rozdiel jediného presného zásahu. Rastislav Špirko prekonal Vladislava Habala v hre piatich proti štyrom, ale hokejisti z druhého najväčšieho mesta na Slovensku zareagovali opäť úspešnou presilovkou, keď im vrátil v 50. min dvojgólové vedenie fínsky bek Jere Pulli. Zvolenskí hokejisti v závere vrhli všetky sily do ofenzívy a skúsili aj hru bez brankára, no už nezmenili nepriaznivé skóre. Trojbodový triumf Košíc spečatil strelou do odkrytej siete Nagy.

Liptovský Mikuláš rozhodol v predĺžení

Hokejisti Liptovského Mikuláša získali vo svojom druhom vystúpení v Tipsport lige 2018/2019 skalp hráčov úradujúceho majstra z Banskej Bystrice, ktorých zdolali 5:4 po samostatných nájazdoch. Domácich poslal do vedenia už v 3. minúte Tomáš Zigo, ktorý potrestal vylúčenie Mária Kuraliho. Liptáci odpovedali už o dve minúty, keď sa rovnako v presilovej hre presadil Róbert Huna.

V 34. minúte sa dostali do vedenia opäť „barani“, po prihrávke Karla Slobodu skóroval Brenden Miller. V štvrtej minúte poslednej časti hostia znovu vyrovnali gólom Jakuba Nemca, zverenci Dana Cemana odpovedali v 50. a 51. minúte gólmi Jána Sýkoru a Benjamina Marshalla. Obaja skórovali v presilových hrách. Kontaktný gól strelil v 57. minúte takisto v početnej prevahe Michal Uhrík a už o 2 minúty neskôr vyrovnal Richard Huna. V predĺžení gól nepadol, v samostatných nájazdoch rozhodol o triumfe Liptovského Mikuláša Uhrík.

Banská Bystrica bude mať šancu na reparát v nedeľu 16. septembra pred vlastnými divákmi v repríze ostatného finále proti Dukle Trenčín. Liptovský Mikuláš na najbližší zápas vycestuje v utorok 18. septembra, keď nastúpi rovnako proti hokejistom spod hradu Matúša Čáka.

Detva po dráme zdolala Žilinu

Hokejisti Detvy zvíťazili aj vo svojom druhom zápase, v Žiline triumfovali nad domácimi hráčmi 5:4. Do vedenia sa najprv dostali Žilinčania, už v 3. minúte presadil Petr Beránek. Hostia otočili stav stretnutia na začiatku druhej tretiny gólmi Juraja Milého a Michaila Kukleva, z vedenia sa však tešili len 8 sekúnd, expresne vyrovnal Rudolf Huna.

V 30. minúte vrátil hosťom náskok v presilovke opäť Kuklev, do druhej sirény odpovedal takisto druhým gólom v zápase Beránek. V poslednom dejstve sa hostia dostali do dvojgólového vedenia po zakončeniach Radovana Puliša a Jozefa Tibenského. Za hostí v 57. minúte výsledok už len skorigoval a stanovil finálny rezultát Emil Bagin. Hráči Detvy najbližšie v nedeľu 16. septembra privítajú HC Košice, Žilinčania sa v rovnaký deň predstavia v maďarskom Miškovci.

Vicemajster zdolal Poprad

Hokejisti Dukly Trenčín triumfovali nad hráčmi HK Poprad 4:2. Aktuálni slovenskí vicemajstri sa ujali vedenia už po 30 sekundách, skóre otvoril Mário Bližňák.

V 11. min zvýšil na rozdiel dvoch gólov veterán Milan Bartovič. V 29. sekunde druhej tretiny využil presilovú hru Marek Zagrapan z HK Poprad, už o 3 minúty opäť poistil vedenie Trenčanov Tomáš Bokroš. V úvode tretieho dejstva Popradčania znovu využili početnú výhodu, tentokrát skóroval Samuel Mlynarovič. Konečný výsledok stanovil 3 sekundy pred záverečnou sirénou do prázdnej bránky domáci útočník Michal Hlinka.

Nepríjemná premiéra nováčika

Hokejisti HK Nitra prichystali nepríjemnú premiéru v najvyššej slovenskej súťaži hráčom maďarského tímu DVTK Jegesmedvék Miškovec, domáci triumfovali jednoznačne 6:1.

Nitra viedla už od 1. minúty gólom Róberta Lantošiho. O polhodinu neskôr vedenie domácich zvýšil Kenney Morrison. V tretej tretine Nitrania pridali ďalšie dva góly, presne mierili Judd Blackwater a Marek Slovák. Prvý gól DVTK v Tipsport lige strelil v 52. min Rasmus Kulmala a znížil na 1:4. Konečné slovo mali znovu domáci hráči. V 55. minúte sa presadil v presilovke opäť Slovák a 5 sekúnd pred poslednou sirénou uzavrel skóre Lantoši.