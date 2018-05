Majte sa rada a zorganizujte si domácnosť

BRATISLAVA 22. mája 2018 (WBN/PR) – Ak patríte k ľuďom, ktorí nemajú čas behať po obchodoch a máte pocit, že nestíhate, nie ste sami. Takzvaným „krátkym dňom“ trpíme viacerí. Prestaňte zápasiť s časom a nedostatkom energie. Existuje zopár jednoduchých spôsobov, ako nakupovať efektívnejšie, ekonomickejšie, a zároveň mať istotu kvalitných produktov.

Nie je žiadna novinka, že by sme mali starostlivejšie vyberať sortiment produktov, ktoré používame do domácnosti, v kozmetike a dávame našim deťom. Dnes má na niečo alergiu už takmer každý. Napriek tomu, stále veľa ľudí nečíta etikety a podceňuje chemické zloženie značkových, a často veľmi populárnych produktov. Ako nakúpiť kvalitne, zdravo, no zároveň ekonomicky a pohodlne? Tu je pár základných tipov.

1. Pozor na chemikálie v kozmetike

O nepriaznivých účinkoch kozmetiky s obsahom chemických zložiek toho bolo napísaného veľa. No niektoré škodlivé prísady sa skrývajú pod nenápadnými názvami. Viete ich skutočne rozpoznať na etikete? Keď si ju pozornejšie prečítate zistíte, že vo vnútri, na prvý pohľad prírodnej a šetrnej kozmetiky, je často len minimum skutočne organických zložiek. Odborníci odporúčajú kontrolovať zloženie, aby ste nekúpili namiesto prírody, nechtiac syntetiku. Riskujete tak alergie a nepríjemné kožné reakcie.

Stačí vedieť, ktoré zložky šetrná kozmetika nesmie obsahovať – parabény, silikóny (methicone/siloxane), Sodium Lauryl Sulfate (SLS) a Sodium Laureth Sulfate (SLES), propylén glykol (PG) a polyetylén glykol (PEG), minerálny olej alebo vazelínu (parrafin/petrol), syntetické vonné látky, chlór (amoniak), hliník, limonén, ftaláty či dioxán. Všetky tieto zložky sú totiž syntetického pôvodu, a dokonca, viaceré z nich sú vedľajším produktom ropného priemyslu. Bolo zistené, že parabény dokážu narušiť fyziológiu dôležitých funkcií a majú mierne estrogénové účinky na telo. Môžu spôsobiť alebo urýchliť vznik rakoviny prsníka či lokálne kožné reakcie. Ak sa vyhnete spomínaným zložkám na etiketách výrobkov, môžete byť pokojní, že na seba nedávate žiadnu ropu či škodlivú chémiu. Dnes je veľmi obľúbený hit MARK SCRUB COFFEE WATERMELON. Ide o prírodný kávový telový peeling vhodný aj pre pokožku tváre s osviežujúcou letnou vôňou šťavnatého melóna, ktorá vás príjemne naladí na leto a zaručí dokonale hladkú pokožku celého tela.

2. Do domácnosti len kvalitu

Všetky gazdinky a domáci pomocníci, zbystrite pozornosť! Prípravky, ktoré používate v domácnosti treba starostlivo selektovať. Organické eko produkty ponúkajú množstvo výhod pre celú rodinu. Eliminujete výskyt alergických reakcií, podráždenia kože, a zároveň zabezpečíte efektívne vyčistenie domácnosti a oblečenia. Prostriedky s prírodným zložením sú rovnako účinné, ako tie s chemickým. Dezinfekčné výhody chemického čistenia domácnosti sú totiž len mýtus. Okrem toho, používaním eko drogerky šetríte životné prostredie.

Ak si potrpíte na garanciu kvality, DROGERKA.SK ponúka výber prvotriednych značiek kozmetiky, drogérie a pracích práškov- tých výberových z Rakúska. Všetky produkty sú prvotriedne, pretože sú vopred vyselektované a overené aj pre tých najnáročnejších- našich najmenších. Ak nechcete riskovať pochybné značky a nemáte čas čítať zloženie, využite hotový „predvýber“ odskúšaných výrobkov.

3. Ušetríte peniaze

Určitým veciam v domácnosti sa nevyhneme. Sústavne treba nakupovať potraviny, drogerku, či veci do domácnosti. To všetko robíme až vtedy, keď je už treba a niečo nám doma chýba. Ak máte pocit, že toho musíte stíhať naozaj veľa, hľadajte spôsoby, ako si nepridávať ďalšie starosti. Prečo to nespraviť efektívne? Skúste nakúpiť potrebné veci naraz a online. Okrem toho, že ušetríte množstvo času je to aj ekonomickejšie. Pri nákupe väčších balení máte istotu výhodnejšej ceny, stačí si všetko objednať raz do mesiaca a nestane sa, že vám bude doma niečo chýbať. Ak chcete profesionálneho pomocníka pre vaše obľúbené oblečenie, odporúčame Ariel Professional Colour . Koncentrované zloženie a prvotriedna technológia je zárukou, že vaše obľúbené oblečenie bude ako nové už aj pri nízkej teplote. Vysoko účinné častice zabezpečujú sviežosť, hebkosť a dokonalú čistotu.

4. Úspora času a energie

Nemusíte strácať čas cestovaním, predieraním sa v preplnených obchodoch, ani čakaním v rade pri pokladni. Venujte sa namiesto zdĺhavého nakupovania radšej sebe a svojej rodine. Nákupom cez internet ušetríte množstvo času, a tiež energiu. Vyhnete sa tak vláčeniu ťažkých tašiek, môžete si dopriať aj XXL balenia pracích práškov, či iných produktov do domácnosti. Všetci milovníci online nakupovania už zistili, že obrovskou výhodou je doručenie až k vám domov do 24 hodín.