Maketa zápasníka sumo spôsobila problémy na olympiáde v Tokiu, dôvod bol pomerne kuriózny

V jazdeckom parku v Tokiu sa organizátori Hier XXXII. olympiády rozhodli na kolbisku odstrániť maketu jedného zo symbolov Japonska – zápasníka sumo. Dôvod bol pomerne kuriózny. Model predstaviteľa japonského národného športu mohol vystrašiť prítomné kone počas súťažného diania.

Niekoľko jazdcov už v úvodných fázach utorkovej kvalifikácie v skokoch sa nečakane zastavilo neďaleko zápasníka sumo umiestneného vedľa 10. prekážky na trati so 14 skokmi. Prekážka sa nachádzala hneď po prudkej zákrute a uvedená maketa bola pre koňa a jazdca prvá v dohľade. „Keď idete okolo, zbadáte veľkého chlapa. Všimol som si, že štyri alebo päť koní to skutočne vystrašilo,“ povedal britský jazdec Harry Charles.

Bez uvedenej dekorácie sa konala už piatková kvalifikácia tímovej súťaže v skokoch, ktorá vyvrcholí v sobotu bojom o medaily.

Napriek menšej „dráme“ boli skokani s prekážkami navrhnutými Santiagom Varelom, pri ktorých sa objavil napríklad aj japonský samuraj či jedlo suši, v drvivej väčšine spokojní. „V tom je to majstrovstvo. Keby to boli len obyčajné staré skoky, bolo by to ako každý iný týždeň,“ pochvaľoval si ďalší Brit – Scott Brash.