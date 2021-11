Mala by Sme rodina vystúpiť z koalície? Voliči sa vyjadrili v prieskume

Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z vládnej koalície. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Ako od 8. do 16. novembra na vzorke 1 000 respondentov.

Väčšina je za vystúpenie

Z možností, ktoré mali oslovení k dispozícii, sa 22 percent vyjadrilo, že by mali určite vystúpiť z koalície, 21,9 percenta označilo možnosť „skôr by mali vystúpiť z koalície„. Alternatívu, že hnutie by určite nemalo vystúpiť z koalície deklarovalo 16,4 percenta opýtaných a možnosť, že Sme rodina by „skôr nemalo vystúpiť z koalície“ si zvolilo 27,4 percenta. Zvyšných 12,3 percenta respondentov sa k otázke nevedelo alebo nechcelo vyjadriť.