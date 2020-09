Malacky prijali opatrenia proti koronavírusu, zrušili už aj vianočné podujatia

Krízový štáb mesta Malacky rozhodol o zrušení hromadných podujatí. „V pondelok 14. septembra rokoval krízový štáb mesta Malacky, zaoberal sa aktuálnou epidemiologickou situáciou a súvisiacimi opatreniami,“ informuje mesto na svojej webovej stránke a dodáva, že v zmysle opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave prijal krízový štáb niekoľko opatrení.

„Zakazujú sa návštevy v mestskom centre sociálnych služieb, rušia sa podujatia k Mesiacu úcty k starším vrátane mestského koncertu pre seniorov, rušia sa Adventné Malacky, teda adventný koncert, Mikuláš a vianočné trhy,“ uvádza mesto s tým, že konanie Novoročných Malaciek a ohňostroja sa zatiaľ zvažuje. Malacky tiež odporúčajú obmedziť pravidelnú klubovú činnosť záujmových organizácií.

Okres Malacky spolu s okresmi Senec a Pezinok sú zaradené v oranžovej zóne celoštátneho pandemického semaforu, Bratislava je v červenej zóne. Pre celé územie Bratislavského samosprávneho kraja platia ďalšie opatrenia, vyhlásené RÚVZ. V rámci aktuálnych opatrení sa exteriérové podujatia obmedzujú na 100 osôb, interiérové na 50 osôb, v čase od 23:00 do 06:00 sú zakázané hromadné podujatia s výnimkou svadieb do 30 osôb, plavárne a kúpaliská môžu byť naplnené len do 50 percent svojej kapacity a zariadenia spoločného stravovania môžu byť otvorené len do 23:00.

Medzi ďalšie opatrenia patrí napríklad zákaz návštev na lôžkových oddeleniach nemocníc či odporúčanie neorganizovať rodinné oslavy a posedenia.