Mali by riešiť dôležitejšie veci a sami problém s diplomovkou nafukujú, myslia si mimoparlamentné politické strany

Súčasná vládna koalícia inú politickú kultúru nepriniesla, uviedli to vo svojich vyjadreniach viacerí zástupcovia mimoparlamentných politických strán. Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS) aj Kresťansko demokratické hnutie (KDH) uviedli, že parlament by mal riešiť dôležitejšie opatrenia, ako „samoodvolávanie“ predsedu hnutia Sme rodina a predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára.

Poslanci NR SR v utorok neodvolali Kollára z funkcie predsedu parlamentu pre kauzu jeho diplomovej práce. Za jeho odvolanie hlasovalo päť poslancov, pričom na tento účel je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu všetkých členov zákonodarného orgánu, teda minimálne 76. Na tajnom hlasovaní o odvolaní Kollára sa nezúčastnili poslanci koaličných strán Za ľudí a Sloboda a Solidarita (SaS).

Kompletne zlyhali

Líderka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová vo svojom statuse na sociálnej sieti uviedla, že celá vládna koalícia v utorok pri odvolávaní Kollára kompletne zlyhala. Napísala, že v celej tejto kauze je samotná diplomovka predsedu parlamentu vlastne menej podstatná než to, že odhalila o vláde to, že sa veľa nemení.

Dodala, že vymeniť predsedu parlamentu nie je ohrozením vlády a ani by neviedlo k jej pádu. Podľa nej sa OĽaNO vzdalo svojich sľubov o nekompromisnosti a zvyšok koalície sa k celej veci postavil zbabelo a alibisticky.

„Nemôžme sa predsa tváriť, že toto je niečo iné, než pokrytectvo, nekonzistentnosť v postojoch a krivenie spravodlivosti dvojakými metrami. Mrzí ma, že si súčasná koalícia vôbec neuvedomuje, ako tým sklamáva ľudí, ako podkopáva ich dôveru v politikov a ako ich povzbudzuje v skepse, že všetci v politike sú rovnakí,“ konštatovala.

Divadlo v parlamente

Podpredseda KDH Pavol Zajac poznamenal, že ak chcel Kollár pre svoju diplomovú prácu vyvodiť politickú zodpovednosť a odstúpiť, tak to mohol urobiť už dávno a nepotreboval na to „dnešné divadlo“ v parlamente. Dodal, že parlament by mal riešiť dôležitejšie opatrenia pre ľudí, ako „samoodvolávanie“ predsedu NR SR.

„Súčasná vládna koalícia sľubovala pred voľbami inú politickú kultúru. Ale ak to ma byť iba o tom, že Kollár na rozdiel od Danka dovolí, aby ho poslanci mali možnosť odvolať, tak je to veľmi málo,“ povedal.

Ako ďalej vysvetlil politici aj na Slovensku, by mali vedieť vyvodzovať politickú zodpovednosť a odstúpiť zo svojich funkcií, tak, ako v susedných krajinách, napríklad prezident v Maďarsku a dvaja ministri v Českej republike.

Sami to nafukujú

Podľa MKS vládna koalícia problém sama nafukuje. „Je absurdné, keď niekto podá návrh na odvolanie, za čo nechce zahlasovať. Európska komisia vydala správu, podľa ktorej slovenská ekonomika padne o deväť percent, desiatky tisíc ľudí budú bez práce, ale koalícia namiesto riešenia problémov rokuje a hlasuje v parlamente o odvolaní Borisa Kollára o ktorom dopredu vieme, že bude neúspešné,“ reagoval na dianie v NR SR predseda MKS Szabolcs Mózes.

Líder mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.