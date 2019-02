Malinô Brdo privíta už tento víkend slovenské zjazdárske nádeje

BRATISLAVA 21. februára 2019 (WBN/PR) – Podobne ako vlani, a tretíkrát za posledných päť rokov, sa majstrovstvá Slovenska v lyžovaní v alpských disciplínach mladšieho a staršieho žiactva uskutočnia na Malinom Brde. V sobotu (23. 2.) je na programe obrovský slalom a v nedeľu (24. 2.) slalom.

„Asi to vieme robiť, keď Slovenská lyžiarska asociácia znovu organizáciou poverila nás,“ usmial sa predseda Lyžiarskeho klubu Ružomberok Peter Stano. „V štyroch kategóriách očakávame do dvesto detí. Čo sa týka nás, o hladký priebeh pretekov sa bude starať 35 našich ľudí.“

Keď sa pred rokom v ružomberskom lyžiarskom stredisku bojovalo o republikové tituly, na svahu zavládla aj domáca radosť. Adrián Petruf z poriadajúceho klubu medzi staršími žiakmi získal striebro v „obráku“ a potom sa stal aj celkovým víťazom Slovenského pohára. Cez víkend ho už ale na Malinom Brde neuvidíme. „Adrián ešte absolvoval 1. kolo Slovenského pohára v Zuberci, kde v slalome i v obrovskom slalome obsadil siedmu priečku, no potom definitívne prešiel k volejbalu, s ktorým dlhšie koketoval,“ podal nám vysvetlenie tréner LK Ružomberok Ján Grib. „Možno v ´obráku´ by na domácom kopci mohol prekvapiť Adam Mrva, v uplynulej sezóne v Slovenskom pohári štvrtý u starších predžiakov, lenže bude to mať veľmi ťažké, keďže je len prvý rok mladší žiak,“ pripojil Grib.

Mladá republiková zjazdárska zmena bude už aj v piatok súťažiť na Malinom Brde. Pôjde o odložené 3. kolo národného pohára v „obráku“, ktoré sa neuskutočnilo 2. februára na Šachtičkách.

Po všetky tri dni zápolení v točivých disciplínach sa začínajú prvým kolom o 8:30 hod.

„Želám si, aby vyšlo počasie, aby na kopci vládla pohoda a preteky prebehli bez úrazu,“ vyslovil prianie pred trojdňovým podnikom Peter Stano.

LK Ružomberok podali viacerí partneri pomocnú ruku, hlavnými sponzormi sú firma Eco-Investment, papierenský gigant Mondi SCP a jeho spolumajiteľ Milan Fiľo.