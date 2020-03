Maloobchodníci zostali pre Covid-19 bez príjmu, žiadajú odpustenie alebo zníženie nájomného

Slovenskí obchodníci združení v Iniciatíve slovenských maloobchodníkov (ISM) považujú za spravodlivé, aby im bolo ich nájomné v súčasnej situácii spôsobenej koronavírusom odpustené alebo aspoň výrazne znížené.

Niektoré obchody sú úplne zavreté

„ISM považuje za správne, že v súčasnej situácii sú všetky opatrenia smerujúce k zastaveniu alebo obmedzeniu šírenia vírusu Covid-19 absolútnou prioritou. V situácii, keď však musia mať obchodníci obchody povinne zatvorené, považujeme za logické a spravodlivé, aby bolo nájomné odpustené alebo aspoň výrazne znížené,“ uvádza sa vo vyhlásení Iniciatívy slovenských maloobchodníkov.

ISM upozorňuje na to, že maloobchodníci patria prijatými opatreniami medzi najviac ekonomicky zasiahnuté subjekty na slovenskom trhu.

„Keďže veľká časť maloobchodných prevádzok je zatvorených alebo funguje len v obmedzenom režime, sme prakticky bez akýchkoľvek príjmov, ktoré nám z nich bežne plynú. Bohužiaľ, časť našich nákladov zostáva nezmenených, platíme mzdy zamestnancom a niektorí prenajímatelia naďalej vyžadujú platby aj za prenájom priestorov prevádzok, aj keď ich nemôžeme využívať. Súčasná situácia tak reálne ohrozuje fungovanie veľkej časti spoločností podpísaných pod touto iniciatívou. Chceli by sme preto oceniť ústretový prístup viacerých obchodných centier a retailových parkov, ale aj menších prenajímateľov obchodných priestorov, ktorí už avizovali, že nebudú v tomto období požadovať platby nájomného a ďalších poplatkov,“ dodala ISM.

Primeraná kompenzácia

ISM vyzýva aj ostatné obchodné centrá a iných prenajímateľov k rokovaniam o finančných podmienkach. „Veríme, že je v spoločnom záujme oboch strán, aby si nájomníci boli schopní plniť svoje záväzky dlhodobo. Zároveň by sme chceli požiadať vládu SR, aby sa touto situáciou zaoberala a zabezpečila primeranú kompenzáciu tak, aby obe strany, teda aj nájomcovia, aj prenajímatelia, mohli preklenúť toto náročné obdobie. Apelujeme taktiež na zavedenie opatrení, ktoré by pomohli podnikateľskej sfére a maloobchodným predajcom aj z hľadiska miezd zamestnancov, ktorí momentálne nemôžu vykonávať svoju prácu. V súčasných podmienkach je každý jeden deň situácia o čosi kritickejšia, preto by sme chceli apelovať najmä na rýchlosť týchto opatrení. Za pár týždňov už môže byť neskoro a nebude koho zachraňovať,“ dodala ISM.