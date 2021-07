Malta zrušila zákaz vstupu pre nezaočkovaných, po príchode do krajiny však na nich čaká karanténa

Malta zrušila nariadenie, podľa ktorého by do krajiny mohli vstupovať iba ľudia s potvrdením o absolvovaní očkovania proti koronavírusu. Európska komisia (EK) predtým upozornila, že nové opatrenie by mohlo porušiť právo na slobodný pobyt v rámci európskej dvadsaťsedmičky.

Malta následne reguláciu upravila. Pre ľudí bez vakcinačného certifikátu uznávaného maltskými úradmi to znamená, že po príchode do krajiny budú musieť nastúpiť do karantény. Malta aktuálne uznáva domáce vakcinačné certifikáty, potvrdenia vydané členskými štátmi EÚ, Veľkou Britániou a Švajčiarskom.

Pôvodne schválený vakcinačný režim sa mal na Malte uplatňovať od stredy. Podľa EK členské štáty únie síce majú právo zaviesť obmedzenia v záujme ochrany verejného zdravia, tie však musia byť primerané a nediskriminujúce. „Vakcinačný certifikát nemôže byť podmienkou pre uplatňovanie slobody pohybu,“ uviedol hovorca komisie Christian Wigand.