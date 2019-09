Mám pocit, že na Slovensku chýba nadšenie niečo budovať, vyhlásil Danko

Predseda parlamentu a šéf Slovenskej národnej strany (SNS) má v Kazachstane za sebou prvé bilaterálne stretnutia. Na úvod svojej zahraničnej cesty sa stretol so svojím tamojším náprotivkom Nurlanom Zajrullajevičom Nigramtulinom, predsedom Mažilisu parlamentu Kazašskej republiky.

„Stretávame sa už po niekoľkýkrát, máme za sebou niekoľko rokovaní na rôznych fórach. Prioritou dnešného (pondeloňajšieho, pozn. red.) stretnutia, rovnako ako aj samitu, je vyslať do Európskej únie signál, že musíme viesť intenzívnejší dialóg,“ vysvetlil Danko.

Kazachstan je podľa Danka strategickým štátom v boji o udržateľný rozvoj euro-ázijského priestoru a má rozhodujúci vplyv na politický, rovnako ako aj na hospodársky vývoj v regióne.

Okrem dolnej komory parlamentu v pondelok absolvoval rokovanie aj s Darigou Nursultanovnou Nazarbajevovou, ktorá je predsedníčka hornej komory parlamentu a prijal ho aj predseda vlády Kazachstanu, Askar Uzakpajevič Mamin.

Stagnácia v infraštruktúre

Na rokovaniach Andrej Danko podčiarkol, že výmena informácií je veľmi dôležitá z hľadiska diskutovania o vývoji v geopolitickom regióne, do ktorého patríme tak, aby bola čo najviac prospešná pre ľudí, a aby sa z teoretickej roviny premietla aj do tej praktickej.

„Dôležité je počúvať a učiť sa. V porovnaní s Kazachstanom ma napríklad mrzí, že nerozvíjame obchodný potenciál, ktorým Slovensko disponuje. Spravím všetko preto, aby náš milovaný štát napredoval. Keď sme dnes išli mestom, videli sme moderné nemocnice, cesty a iné veci, o ktorých my na Slovensku zatiaľ len hovoríme. Niekedy sa až hanbím, že ako stagnujeme v tých infraštruktúrnych veciach. A nie je to vždy len o peniazoch. My máme peňazí dosť, len nemáme ako keby nadšenie alebo chuť budovať niečo. Stagnujeme, a to sa musí zmeniť,“ apeloval šéf parlamentu.

Euro-ázijský summit

V utorok vystúpi Danko na štvrtom ročníku euro-ázijského summitu, na ktorom sa zúčastnia parlamentné delegácie zo 65-tich krajín. Celkovo sa očakáva viac ako 1300 účastníkov podujatia.

Medzi inými potvrdili svoju účasť aj predseda maďarského parlamentu, zástupcovia Rakúska, Bulharska, Číny, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Slovinska, Kórejskej republiky, Lotyšska, či Ruska. Andrej Danko vystúpi v hlavnom paneli rečníkov.

„Dostať príležitosť vystúpiť v hlavnom bloku, medzi prvými, hneď po prezidentovi a po hlavných gestoroch tohto podujatia, je česť pre Národnú radu Slovenskej republiky. To nie je o osobe, ale to je o tom, že nás Slovákov v euro-ázijských trhoch veľmi dobre vnímajú a máme veľký priestor na rozvíjanie spolupráce,“ uzavrel predseda parlamentu.