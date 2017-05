Mama je len jedna. Nezabudnite osláviť jej výnimočný deň

Bratislava, 12.mája 2017 ( WBN/PR ) – Každý rok sa už tradične druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách sveta sa tento deň oslavuje ako Deň matiek. Máte už pre tú svoju pripravený nejaký darček? V obchodnom reťazci Kaufland nájdete hneď niekoľko zaujímavých tipov.

Tento rok Deň matiek pripadá na nedeľu 14. mája. Sviatok má pomerne dlhú tradíciu. V určitej forme sa oslavoval už v starovekom Grécku. Na Slovensku sa oslavoval dlhé roky skôr Deň žien a oslavy Dňa matiek sa stali výraznejšími až po roku 1989.

V tento špeciálny deň je ideálny čas vyjadriť vašu lásku a vďaku za všetko, čo pre vás vaše maminy urobili. Možností, ako to urobiť, je hneď niekoľko. Môžete jej napríklad venovať sladké prekvapenie. Skvelým tipom je Horká čokoláda s mentolovou náplňou privátnej značky K-Classic, ktorej špecifická mentolová chuť ideálne dopĺňa plnosť horkej čokolády a zaručene vylepší náladu v tento špeciálny sviatok. Alebo jej kúpte čokoládový dezert, v akciovej ponuke je ich hneď niekoľko druhov s rôznymi príchuťami, stačí si len vybrať. K tomu nezabudnite vybrať kyticu jarných rezaných kvetov, ktoré vždy čerstvé nakúpite každú stredu a nedeľu v Kauflande. „Naši zákazníci väčšinou stavia v tento sviatok na istotu, a preto máme pre nich opäť v rámci akcie ku Dňu matiek prichystaný špeciálny sortiment najmä z radov cukroviniek a kvetov,“ uviedol Martin Gärtner, hovorca spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Kytica rezaných kvetov predstavuje starú dobrú klasiku, no do popredia sa čoraz viac dostávajú aj črepníkové kvety, vďaka ich dlhšej trvácnosti. Tie sú taktiež súčasťou širokej ponuky zameranej na Deň matiek.

A keby ste sa predsa len nevedeli rozhodnúť, čím ju potešiť, nezúfajte. Máme pre vás šalamúnske riešenie – venujte jej darčekovú poukážku. Je to jednoduché a zároveň šikovné riešenie na vašu dilemu. Kaufland darčeková poukážka je praktický darček, ktorý sa zmestí do každej peňaženky. Spolu s ňou totiž darujete aj možnosť výberu z nášho pestrého sortimentu, bez komplikácií a zároveň si ušetríte kopec stresu. Darovať ju môžete v ľubovoľnej hodnote.