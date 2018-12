Manchester City by mal opustiť Brahim Díaz, ktorý si to namieril do Realu Madrid

MADRID 28. decembra (WebNoviny.sk) – Španielsky futbalista Brahim Díaz by mal v najbližších dňoch prestúpiť z Manchestru City do Realu Madrid. Podľa informácií periodika Daily Mail sa obidva kluby dohodli na prestupovej čiastke, ktorá by sa mala pohybovať na úrovni 15 miliónov eur.

Devätnásťročný talentovaný záložník je odchovancom španielskej Málagy. Za „Citizens“ odohral od roku 2016 iba päť ligových stretnutí. So svojím zamestnávateľom z Britských ostrovov odmieta predĺžiť zmluvu a tím z Etihad Stadium tak chce z jeho predaja vyťažiť čo najviac, keďže v lete roku 2019 mu vyprší zmluva. Prestup by mal byť oficiálne potvrdený začiatkom budúceho týždňa.