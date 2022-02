Manchester United sa postaví proti Atléticu Madrid po 31 rokoch, do Madridu pricestuje aj Ronaldo

Stredajšie súboje v španielskom Madride a portugalskom Lisabone uzavrú prvú polovicu osemfinále futbalovej Ligy majstrov. Odvety prídu na rad od 8. marca a okteto štvrťfinalistov bude známe 16. marca.

Šlágrom stredy bude duel medzi Atléticom Madrid a anglickým Manchestrom United, v metropole Portugalska privíta domáca Benfica Lisabon dobre organizovaný holandský Ajax Amsterdam.

Ronaldovi sa strelecky mimoriadne darí

Manchester United proti Atléticu Madrid hral zatiaľ naposledy pred 31 rokmi vo vtedajšom Pohári víťazov pohárov (PVP), Španieli v októbri 1991 doma triumfovali 3:0 a v Anglicku sa zrodila remíza 1:1. Atlético v ostatnom období nepodáva v lige konzistentné výkony, v LM však ťahá šnúru 14 duelov bez domácej prehry.

Manchester United cestuje do metropoly Španielska aj s Cristianom Ronaldom, ktorý v minulosti pôsobil práve v Madride, no v konkurenčnom Reale. V súbojoch proti Atléticu sa mu strelecky mimoriadne darí, proti Los Colchoneros odohral 35 zápasov a dosiahol v nich 25 gólov.

Angličania čakajú na veľkú trofej

United vyšla generálka pred prvým duelom osemfinále LM, v Premier League triumfovali na pôde Leedsu 4:2 a v súťaži neprehrali už sedem stretnutí bez prerušenia.

„Takto musíme hrať a bojovať, ak chceme byť úspešní. Spôsob, akým sme dosiahli toto víťazstvo, je pôsobivý a veľmi dôležitý pred zápasom proti Atléticu,“ povedal nemecký kormidelník Manchestru United Ralf Rangnick podľa webu periodika The Mirror. Anglický tím čaká na „veľkú“ trofej už päť rokov, zatiaľ naposledy v roku 2017 triumfoval v Európskej lige.

Haller by sa uspokojil aj s jedným gólom

V súbojoch medzi Benficou a Ajaxom sú mierni favoriti na postup ďalej Holanďania. Tím z Amsterdamu sa v ofenzíve isto bude spoliehať na útočníka Sébastiena Hallera, tento rodák z Francúzska reprezentuje africké Pobrežie Slonoviny. Dvadsaťsedemročný zakončovateľ skóroval v každom zo šiestich duelov Ajaxu v skupinovej časti tohtosezónnej LM, spolu zaznamenal až desať presných zásahov.

„Ak by sa ma niekto opýtal, či dám toľko gólov, odpoveď by bola nie. Bol by som spokojný aj s jedným, to by mi stačilo,“ skromne uviedol Haller pre oficiálnu televíziu Ajaxu, cituje ho web denníka The Guardian.

Benfica Lisabon sa kvalifikovala do vyraďovačky na úkor FC Barcelona, no v domácej lige zaostáva za FC Porto aj Sportingom Lisabon. Rakúsky obranca v službách domácich Valentino Lazaro netají ambície svojho tímu v pohárovej Európe. „Do zápasov s Ajaxom pôjdeme vysoko motivovaní. Urobíme všetko pre to, aby sme postúpili ďalej,“ uviedol Rakúšan na svojom instagrame.