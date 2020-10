Manchester United urobil na štadióne Old Trafford úpravy pre fanúšikov, zatiaľ však zbytočne

Anglický futbalový klub Manchester United v ostatných mesiacoch urobil na svojom štadióne Old Trafford technické úpravy, ktoré by umožňovali bezpečné sledovanie stretnutí pre 23 500 fanúšikov pri dodržaní všetkých predpisov vrátane rozostupov.

„Red Devils“ dokonca pripravili plán, podľa ktorého by priaznivci prichádzali na štadión v rôznych časových úsekoch a pri vstupe do arény by im odmerali telesnú teplotu.

Opatrenia môžu trvať mesiace

Všetko je však nateraz márne, keďže britská vláda zatiaľ nepovolila konanie športových podujatí s divákmi v hľadisku. A to zástupcov Manchestru United mimoriadne znepokojuje.

Premiér Boris Johnson dokonca uviedol, že aktuálne opatrenia možno potrvajú niekoľko mesiacov. Informuje o tom web BBC Sports.

„Dostali sme vládne predpisy a podľa nich sme upravili všetko tak, aby bol náš štadión bezpečný pre fanúšikov,“ uviedla Collette Rochová z manchesterského klubu.

Aspoň čiastočným návratom divákov na tribúny chceli v Manchestri United aspoň zmierniť mimoriadne negatívny finančný dopad pandémie koronavírusu, ktorá len v závere minulej sezóny klub pripravila o očakávané príjmy vo výške 70 miliónov libier.

Súťaž trestaná niekoľkonásobne

Podľa výkonného riaditeľa anglickej Premier League Richarda Mastersa je najvyššia futbalová súťaž v Anglicku trestaná niekoľkonásobne.

„V prvom rade bol plán návratu fanúšikov na tribúny od 1. októbra, z ktorého vzišlo. V druhom ide o financovanie športu v krajine, v ktorého schéme však futbal nefiguruje. V treťom šlo o očakávania, že práve Premier League bude ratovať celý futbal v krajine, v ktorom od marca nesmú ísť fanúšikovia na tribúny. A na záver je to otvorenie rôznych zábavných podnikov a podobných atrakcií, pričom ani slovko nepadlo o možnej účasti fanúšikov na futbalových zápasoch, pričom štadióny sú len o niekoľko kilometrov ďalej,“ povedal Masters pre The Times.