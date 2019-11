Manželia z Texasu zostali šokovaní po žiadosti správcu, aby si odstránili z domu vianočnú výzdobu

Manželia z texaského mesta San Antonio dostali list, v ktorom ich správca rezidenčnej oblasti žiada, aby z domu odstránili vianočnú výzdobu a vytiahli ju až pred sviatkami.

Claudia a Nick Simonisovci si vyzdobili dom už 1. novembra. O tri dni neskôr dostali od spoločnosti Diamond Association Management & Consulting (DAMC) list, ktorý ich podľa vlastných slov „šokoval„.

Nepáči sa im snehuliak

„Nahnevalo ma to, bol som v šoku,“ povedal pre CNN Nick Simonis s tým, že nepozná žiadne nariadenia, ktoré by obyvateľom hovorili, kedy môžu zdobiť svoje domy.

Spoločnosti DAMC sa nepáči najmä veľký snehuliak, ktorého si podľa jej vyjadrenia majú manželia ešte schovať a dať pred dom až „tesne pred Vianocami“. Konkrétny dátum však správca neuviedol.

„Tak ako všetci ostatní, aj my už máme predvianočnú náladu. Milujeme sviatky a moja manželka je v tomto veľmi aktívna,“ objasnil Simonis a dodal, že jeho manželka rozmiestnila výzdobu už v novembri, keďže je v ôsmom mesiaci tehotenstva a 25. decembra by mala rodiť.

Plánuje pokračovať

„Chceme mať už všetko pripravené,“ vyjadril sa manžel, ktorý počas víkendu plánuje pokračovať v zdobení domu. Dvojica už má dve deti vo veku sedem a dva roky.

Manželia nevedia, kto mohol správcovi povedať, že už majú vianočnú výzdobu, keďže ich susedia v rozhodnutí podporili. Jeden zo susedov, Charles Minton, si už takisto začal vyzdobovať dom.

„Nemyslím si, že by to mal byť nejaký problém. Toto je o sviatkoch a takto sa na ne pripravujeme. Záleží nám na našich susedoch, a tak by to malo aj byť,“ dodal.