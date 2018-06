Maradona kritizuje dejiská MS 2026, spochybňuje ich futbalové kvality

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Bývalý argentínsky futbalista Diego Maradona nesúhlasí s tým, že USA, Mexiko a Kanada budú hostiť majstrovstvá sveta v roku 2026. Legendárny útočník skritizoval všetky tri spomenuté krajiny a spochybnil ich futbalové kvality počas svojho účinkovania v televíznej sieti Telesur.

„Kanaďania budú vždy dobrými lyžiarmi. Američania chceli hrať futbal na štyri štvrtiny po 25 minút, aby mohli vysielať viac reklám. To by sa hralo dokopy 100 minút,“ pousmial sa Maradona, ktorý neobišiel ani Mexiko. „Vyhrajú dva zápasy, ako sme to videli na MS v Brazílii, a potom bum, vypadnú,“ dodal svetový šampión z roku 1986.

Majstrovstvá sveta v roku 2026 sa budú prvýkrát v histórii konať naraz v troch rôznych krajinách. Zároveň to bude druhý finálový turnaj, ktorý privíta až 48 účastníkov. Fanúšikovia vďaka tomu uvidia 80 duelov.