Marek Hamšík zvažuje odchod z SSC Neapol, na stole má údajne megalománsku ponuku

PEKING 20. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík z SSC Neapol má údajne na stole lukratívnu ponuku z Číny. Nemenovaný účastník tamojšej elitnej súťaže chce s 30-ročným stredopoliarom podpísať zmluvu na tri sezóny s ročným príjmom vyše 10 miliónov eur.

Informáciu priniesol portál football-italia.net s odvolaním sa na periodikum Corriere del Mezzogiorno s dodatkom, že Hamšík zvažuje megalománsku ponuku.

Rodák z Banskej Bystrice pôsobí v Neapole už 11 rokov, ale podľa talianskych médií zvažuje on i iné hviezdy odchod z mesta na pobreží Tyrrhenského mora. Jedným z dôvodov je aj možná zmena na trénerskom poste.

Aktuálny kouč Maurizio Sarri stále nevie, či zotrvá v Neapole – zamieriť by mohol do FC Chelsea či Zenitu Petrohrad. Samotný 59-ročný Talian by zo spomenutej dvojice údajne uprednostnil londýnsky klub.