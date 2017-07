Marin Čilič sa prebojoval do finále Wimbledonu, v semifinále si poradil s Querreym

LONDÝN 14. júla (WebNoviny.sk) – Chorvátsky tenista Marin Čilič nasadený ako siedmy zvíťazil nad americkou dvadsaťštvorkou podujatia Samom Querreym za 176 minút 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3), 7:5 v zápase piatkového semifinále dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

V nedeľu od 15.00 h SELČ bude Čilič bojovať o titul s úspešným z nasledujúceho duelu Roger Federer (Švaj.-3) – Tomáš Berdych (ČR-11). Sedemnásobný miestny šampión Federer vedie v bilancii proti finalistovi ročníka 2010 Berdychovi 18:6. Chorvát má so Švajčiarom štatistiku 1:6 a s Čechom 6:6.

Veľmi kvalitný zápas

“Sam predvádzal tenis naozaj vysokej úrovne, a to najmä v prvom sete, od základnej čiary mi posielal tvrdé rany. Po tej vstupnej časti som však cítil, že sa postupne viac dostávam do returnov. Celkovo to bol veľmi, veľmi, veľmi kvalitný zápas. Vôbec sa mi nezdalo, že by súper bol vo svojom prvom grandslamovom semifinále nejaký zviazaný. Ku koncu ma dotlačil k tomu, aby som predvádzal ozrutný tenis. Duel medzi Rogerom a Tomášom bude podľa mňa obrovský a otvorený. Roger predvádza práve na tomto kurte svoj najlepší tenis a cíti sa na ňom ako doma, ale ja sa bez ohľadu na meno finálového súpera budem koncentrovať predovšetkým na vlastnú hru,” povedal Čilič pre BBC.

Američan sa v prvom sete bez akéhokoľvek brejkbalu dostal v tajbrejku z manka 1:4 a servis. Nepykal za to, že pri skóre 5:4 prišiel o náskok minibrejku. Za stavu 6:6 sa mu totiž vydaril ešte jeden a už nezaváhal, premenil svoj druhý setbal, prvý na servise. Chorvát v druhom dejstve nezužitkoval po jednom brejkbale v úvodnej a piatej hre, ale v siedmom geme odskočil na 40:0 a dal druhý zo série brejkbalov. V tretej časti Čilič nedoplatil na inkasovanie okamžitého rebrejku na 2:2. V tajbrejku mu patrili všetky loptičky od skóre 2:3 a podanie. Vo štvrtom sete sa víťaz vymanil zo stavu 2:4.

Skvostný pomer winnerov a nevynútených chýb

Čilič bol na esá lepší 25:13, na dvojchyby to bolo 1:3. Chorvát mal skvostný pomer “winnerov” a nevynútených chýb 70:21, Američan skončil na hodnotách 46:26. Čilič premenil 4 zo 14 brejkbalov, Querrey 2 z 3. Postupujúci zvládol 13 zo 17 zákrokov pri sieti, zdolaný 20 z 32.

Dvadsaťosemročný hrdina rovnako cenných newyorských US Open 2014 Čilič, 6. v singlovom renkingu ATP, teraz vedie v seniorskom výkaze proti 29-ročnému debutantovi v semifinále na Majors Querreymu (28.) už 5:0 vrátane predchádzajúcich dvoch triumfov práve v All England Lawn Tennis and Croquet Clube: v roku 2009 to v 2. kole bolo 4:6, 7:6 (3), 6:3, 6:7 (4), 6:4, v sezóne 2012 v 3. kole 7:6 (6), 6:4, 6:7 (2), 6:7 (3), 17:15 za 5:31 h, čo sa zaradilo na miestnu historickú druhú priečku podľa času trvania za legendárny trojdňový súboj Američana Johna Isnera s Francúzom Nicolasom Mahutom v sezóne 2010 (za 11:05 h napokon 6:4, 3:6, 6:7 /7/, 7:6 /3/, 70:68 pre Isnera). Celkovo to medzi Čiličom a Querreym je 6:1, ako juniori si zmerali sily na US Open 2004 (Querrey) a Wimbledone 2005 (Čilič).

Zverenec Jonasa Björkmana a Ivana Cinkusa Čilič dosiaľ mal pri Temži maximum v podobe štvrťfinále: skončil v ňom v rokoch 2014 – 2016. Vlani to bolo aj cez tri mečbaly proti Federerovi, nad ktorým viedol 2:0 na sety.

Finále pri 11. štarte

Čilič sa zaradil na prvú priečku v Open Ere v londýnskej neodraditeľnosti. Do finále sa dostal pri 11. štarte. Na druhej priečke figuruje Austrálčan Patrick Rafter (8). Chorvát teraz má proti Američanom skóre 15:2 na GS. Prehral s Jamesom Blakom na Australian Open 2008 a s Jackom Sockom na US Open 2016. Čilič je druhým Chorvátom vo finále singla na Wimbledone po šampiónovi z ročníka 2001 Goranovi Ivaniševičovi, svojom niekdajšom trénerovi.

Posledným Američanom vo veľkom finále zostáva od Wimbledonu 2009 Andy Roddick. Querrey sa nepridružil na prvú priečku v otvorenej ére k Španielovi Davidovi Ferrerovi (42 pokusov) podľa počtu grandslamových štartov potrebných na premiérový prienik do finále. Mohol sa stať najnižšie renkingovo postaveným finalistom v Londýne od roku 2003 (Austrálčan Mark Philippoussis – 48.) a na GS celkovo od Australian Open 2008 (Jo-Wilfried Tsonga – 38.).

WIMBLEDON – DVOJHRA MUŽOV – SEMIFINÁLE:

Marin Čilič (Chor.-7) – Sam Querrey (USA-24) 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3), 7:5 za 176 minút