Mariupoľ je osobnou pomstou Putina za rok 2014 a kolektívny trest, vyhlásila Vereščuková

Útok na ukrajinské prístavné mesto Mariupoľ na pobreží Azovského mora predstavuje pre ruského prezidenta Vladimira Putina osobnú pomstu, pretože ho nedokázal dobyť v roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Ako informuje spravodajský web BBC, povedala to ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková.

„Myslím si, že Putin vykonáva osobnú pomstu na mariupoľských obyvateľoch po tom, čo v roku 2014 nedokázal prevziať kontrolu nad mestom. Je to kolektívny trest za ich odmietnutie ruskej ochrany,“ povedala Vereščuková pre francúzske noviny Libération.

Podľa Vereščukovej snahy dostať sa do juhovýchodného mesta s humanitárnymi dodávkami naďalej zlyhávajú. „Keby to Putin chcel, humanitárny koridor do Mariupoľa by už bol otvorený. Rusi ničia nemocnice, divadlo, v ktorom boli vysídlení ľudia, mešitu, kostoly, nezastavujú sa pred ničím,“ povedala.

Predpokladá sa, že uprostred intenzívneho bombardovania je v obliehanom meste bez elektriny, jedla a vody stále uväznených najmenej 300-tisíc ľudí.