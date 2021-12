Maroko neprijíma žiadne priame lety do krajiny, pre obavy z omikronu stopli aj trajekty

Maroko až do dovolania nebude prijímať priame lety do krajiny. Pozastavenie vstupu do krajiny sa najnovšie týka aj trajektov. Dôvodom sú obavy zo šírenia variantu koronavírusu omikron. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.

Zákaz priamych letov bol vydaný s platnosťou od 30. novembra na obdobie dvoch týždňov, marocká vláda sa ho však rozhodla predĺžiť.

Niektoré letecké spoločnosti naďalej umožňujú z krajiny odletieť. O možných odletoch je možné informovať sa na letiskách, v prípade trajektov by sa cestujúci mali obrátiť priamo na prepravné spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú.