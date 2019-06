Martin Kližan si na Roland Garros nevylepšil osobné maximum a končí v treťom kole

PARÍŽ 1. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Martin Kližan nepostúpil do osemfinále dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži (dotácia 18 232 000 eur, antuka).

Chačanov prišiel o servis iba dvakrát

V sobotňajšom podvečernom stretnutí 3. kola nestačil na desiatku „pavúka“ Karena Chačanova z Ruska, ktorému podľahol v troch setoch 1:6, 4:6, 3:6. Dvadsaťdeväťročný Kližan (55. v rebríčku ATP) a o šesť rokov mladší Chačanov (11.) stáli proti sebe v premiérovom vzájomnom stretnutí.

Kližan v priebehu stretnutia až sedemkrát prehral svoj servis, súpera brejkol iba dvakrát v priebehu druhého setu. Prezentoval sa väčším počtom nevynútených chýb (32:24) a zaostával aj v počte víťazných úderov (15:36). Odvrátil síce dva mečbaly Chačanova, ale pri treťom to už nedokázal.

Kližan ôsmykrát na Roland Garros

Rodák z Bratislavy Kližan v hlavnej súťaži v Paríži štartuje ôsmykrát. V roku 2014 zdolal v 1. kole turnajovú deviatku Keia Nišikoriho a následne po triumfe nad Holanďanom Robinom Haasem mu v 3. kole vystavil stopku Španiel Marcel Granollers-Pujol.

Ďalej ako do 3. kola sa však pri Seine ešte neprebojoval, a po sobotňajšej prehre s Chačanovom to platí naďalej. Kližanovým maximom na grandslamových turnajoch je účasť vo 4. kole na US Open 2012. Vlani ako úspešný kvalifikant skončil na parížskej antuke v 2. kole na rakete domáceho Gaela Monfilsa.