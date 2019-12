Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák a Martin Hofmann sú filmoví Prvok, Šampón, Bodka a Karol

Patrik Hartl začal nakrúcať filmovú komédiu podľa svojej knihy Prvok, Šampón, Bodka a Karol. Film ponesie rovnaký názov a v deň prvej klapky prezradil režisér aj jeho herecké obsadenie. „Som dokonale šťastný. Mám herecké obsadenie snov. Chlapci majú toľko talentu. Poznáme sa už roky, takže veľmi dobre viem, čo dokážu. Na ich výkony sa strašne teším. Kým sme nezačali natáčať, stále som mal obavy, aby sa nám ich podarilo dať dokopy. Každý z nich je zavalený prácou a zostaviť natáčací plán tak, aby sa zišli, bol naozaj oriešok. Ale stal sa zázrak a podarilo sa to! Hurá!“ neskrýva svoje nadšenie Hartl.

V hlavných úlohách štyroch kamarátov sa predstaví Martin Pechlát ako Prvok, David Švehlík ako Šampón, Hynek Čermák bude Bodka a Karolovi prenechá svoju tvár Martin Hofmann. V ženských úlohách sa predstavia Petra Polnišová, Zuzana Norisová, Soňa Norisová, Jana Kolesárová, Petra Hřebíčková, Hana Vágnerová a Bára Poláková. Okrem spomenutých hercov sa v pripravovanej českej komédii môžeme tešiť aj na Jiřího Langmajera, Tomáša Maštalíra, či Ľuboša Kostelného.

Foto: Bontonfilm (3452)

Bez toho, aby to sám tušil, stál Martin Pechlát podľa Hartla pri samotnom zrode knihy. „Keď som pred rokmi knižku písal, predstavoval som si Prvoka ako Martina Pechláta. Je zvláštne vidieť ho teraz pred kamerou. Mám pocit, že mi práve vyliezol z hlavy. Je to paráda,“ prezrádza Patrik Hartl a pokračuje v skladaní komplimentov na adresu ďalších predstaviteľov hlavných úloh, „Martin Hofmann je už dvadsať rokov mojím životným súpútnikom. Pracovali sme spolu na ťažkých divadelných rolách a sme hlboko spriaznení. Je fascinujúce, že na sídlisku v pražských Bohniciach vyrástla taká herecká perla. Hynek Čermák ma vždy priťahoval kombináciou testosterónovej tvrdosti a prekvapivo krehkej citovosti. Jeho komediálny talent a neha pod tvrdou škrupinou sú pre úlohu Bodku požehnaním. A David Švehlík je jednoducho idol. Snúbi sa v ňom prirodzený sexepíl s ťažko definovateľným oduševneným tajomstvom. Jeho inteligentné jemné herectvo mi pripomína dávne filmové výkony mladého Jana Kačera. Už keď som ho kedysi dávno videl hrať Dona Quijota na Divadelnej fakulte múzických umení, vedel som, že z neho bude hviezda.“

Prvá klapka filmu padla posledný októbrový víkend. Medzi scénami úvodných dní bola aj veľká časť spoločného záväzku štyroch kamarátov plniť odvážne úlohy a zmeniť svoje životy. Hneď na začiatku tak museli herci aj štáb absolvovať náročné natáčania v noci. Film sa bude nakrúcať prevažne v Prahe až do polovice decembra, na niekoľko dotáčok sa herci a štáb zídu aj na jar 2020. Premiéra v kinách je naplánovaná na december 2020.

„Film som pripravoval rok a pol. Išlo to celkom hladko, pretože som jasne vedel, ako by mal vyzerať. Po prvej verzii scenára mi s vylepšením ešte pomohla dramaturgička Iva Jestřábová. To bola šťastná spolupráca. Posledných šesť mesiacov som ryl nosom v zemi, aby som našiel ideálne prostredie na natáčanie a nezanedbal žiadnu z predrealizačných úloh. Zostavil som si detailný technický scenár s fotkami lokácií a nákresmi všetkých záberov. Je to hrubý bachant s množstvom farebných poznámok a odkazov, ktoré som si sám pre seba poznačil, aby som v zbesilom prúde natáčania nezabudol na nič podstatné. Verím, že nezabudnem. Počas prvého natáčacieho dňa som hneď zistil, že vôbec nemusím ten scenár otvárať. Poznám film naspamäť, aj keď ešte neexistuje,“ prezradil Patrik Hartl.

V príbehu Prvok, Šampón, Bodka a Karol si štyria kamaráti dvadsať rokov po maturite priznajú, že nežijú tak, ako si predstavovali. A rozhodnú sa s tým niečo urobiť. Je možné riešiť krízu stredného veku provokatívnou hrou s takmer nesplniteľnými úlohami? Ako štyridsiatnik zistí, či je naozajstný chlap? Ako zabráni korózii svojich ideálov, rozplynutiu snov a scvrkávaniu semenníkov? Nájde ešte odvahu urobiť poriadnu kravinu ako zamlada? Alebo aspoň odvahu za všetkých okolností hovoriť to, čo si naozaj myslí? Kto splní úlohu, nie je sráč… „Film bude o kamarátstve. A tiež o tom, aké ťažké je niekedy nepodvádzať. Nielen svoju ženu alebo najbližšieho priateľa, ale aj sám seba. Láka ma filmové rozprávanie o odvahe urobiť niečo debilné, čo nám pripomenie, že môžeme bezstarostne žiť, aj keď máme všetci hypotéky a na krku kopec problémov,“ približuje Patrik Hartl. Autor predlohy filmu nie je len jeho režisérom, ale napísal aj scenár, v ktorom pripravil oproti románu niekoľko zmien. Milovníkov knihy tak čakajú aj prekvapenia.

„Som presvedčený, že film bude lepší ako kniha. Na reakcie divákov sa teším ako malý chlapec,“ dodáva Hartl.

Film vzniká v produkcii Bontonfilm Studios a love.FRAME, koproducentmi sú Europeana Production, Česká televízia a Paradajka.

