Masný ukončil hráčsku kariéru, trikrát ho vyhlásili za najlepšieho slovenského volejbalistu

Slovenský volejbalista Michal Masný pred niekoľkými dňami ako 42-ročný ukončil aktívnu hráčsku kariéru. V rozhovore pre poľské rádio PiK priznal, že je zrelý na „volejbalový dôchodok“.

Svoj posledný duel medzi profesionálmi absolvoval v pondelok 9. mája. S kariérou sa rozlúčil v Poľsku vo farbách tímu z mesta Bydgoszcz ziskom ligového bronzu v sérii s klubom Avia Swidnik.

„Rozhodnutie padlo omnoho skôr, takže sa mi to ľahko oznamovalo. Všetko bolo premyslené. Posledná lopta vo mne nevzbudila veľké emócie,“ povedal Masný.

Hral za Žilinu a Zvolen

Počas kariéry vystriedal viacero klubov v Poľsku, pôsobil aj v Rakúsku, Česku či Grécku. Na Slovensku hrával za Žilinu a Zvolen. Len v Poľsku odohral spolu 462 ligových zápasov a od decembra 2019 má aj poľské občianstvo.

„Nie som síce ovešaný medailami, ale zo správ a komentárov usudzujem, že som bol skutočný volejbalista,“ dodal.

Najlepší volejbalista Slovenska

Masný reprezentoval Slovensko v rokoch 2003 až 2015 a v najcennejšom drese absolvoval 206 stretnutí. Predstavil sa na ME v rokoch 2003, 2007, 2009 a 2013, bol súčasťou víťazného tímu Európskej ligy v rokoch 2008 a 2011. Až trikrát ho vyhlásili za najlepšieho volejbalistu SR (2008, 2009 a 2014).

Ohľadne ďalšej budúcnosti rodáka zo Žiliny by sa mohlo vyjasniť už čoskoro. „Chcel by som zostať pri volejbale, pretože je to celý môj život. Uvidíme, ako to všetko dopadne. Informácie o mojej budúcnosti by sa mali objaviť v najbližších dňoch,“ skonštatoval Masný.