Máte suché vlasy? Čo je na ne dobré použiť? Skúste týchto 5 tipov a trikov

Vlasy sú korunou krásy a ženy si na zvyčajne veľmi potrpia. Ak sú vaše vlasy suché a neviete si s nimi dať rady, máme pre vás užitočné rady. Ak šampón na vaše suché vlasy nezaberá, skúste tieto babské rady a domáce recepty.

Neviete, čo na suché vlasy bez lesku? Naša hriva nás vie občas poriadne potrápiť a ak váš problém spočíva práve v suchosti vlasov, poradíme vám, čo použiť. Takto premeníte vlasy bez života na žiarivo lesklú, zdravú a oslnivú hrivu.

Na úvod máme pre vás základné rady:

umývajte si vlasy dva až trikrát týždenne

nechajte ich voľne preschnúť, vyhýbajte sa fénovaniu

češte sa hrebeňom, nie kefou

používajte hydratačné prípravky na suché vlasy, nevynechajte sérum po umytí

zdravo sa stravujte a veľa pite

chráňte vlasy pred slnkom a pravidelne ich dávajte podstrihávať

1. Správajte sa k nim jemne

Suché vlasy znamenajú jemné vlasy. Preto sa k nim pri umývaní, sušení a česaní správajte s citom, aby ste predišli suchým končekom. Neviete, čo na suché konce vlasov? Na trhu je niekoľko produktov, ktoré slúžia ako prevencia proti štiepeniu končekov vlasov. K obľúbeným domácim receptom patrí olivový olej.

Pred umytím si do končekov vlasov vmasírujte olivový olej a nechajte pôsobiť aspoň polhodinu. Končeky budú vyživené a nebudú sa tak lámať.

Počas šampónovania vmasírujte šampón na suché vlasy končekmi prstov do pokožky hlavy a vlasov a pri oplachovaní používajte vlažnú letnú vodu. Horúca voda totiž vlasom nerobí dobre. Po opláchnutí vlasy jemne vyžmýkajte oboma rukami, neskrúcajte ich. Potom ich zabaľte do uteráka a po chvíli dajte uterák dole, aby sa vlasy sušili na vzduchu.

2. Skúste 3 skvelé zábaly na suché vlasy

Aj vy máte radi babské rady? Naše staré mamy dobre vedeli, čo ich vlasom robí dobre. Vyskúšajte tieto tri zábaly na suché vlasy, uvidíte, že budú vyzerať lepšie. Toto je to, čo pomáha na suché vlasy.

Mlieko a med

O tom, že mlieko a med je božská kombinácia, niet pochýb. Táto maska je veľmi jednoduchá a stačí vám na ňu len plnotučné mlieko a med. Mlieko zohrejte a rozpustite v ňom med, potom dajte do rozprašovača a nastriekajte na vlasy. Nechajte pôsobiť aspoň 20 minút a opláchnite.

Avokádo a kokosové mlieko

Teraz skúsime trochu exotiky. Na túto masku budete potrebovať jedno očistené avokádo, trochu medu, 1 PL olivového oleja a pol hrnčeka kokosového mlieka. Všetko to zmixujte dohladka a potom naneste na vlasy. Odporúčame, aby ste si na vlasy dali kúpaciu čiapku alebo igelitové vrecko. Nechajte pôsobiť polhodinu a potom umyte.

Prípadne skúste aj túto masku s avokádom:

Banánová maska

Tento zábal vaše vlasy dokonale zregeneruje. Budete naň potrebovať banán, mlieko na jeho zriedenie, mandľový olej a med. Všetko to zmiešajte a postupujte rovnako ako pri avokádovej maske.

3. Menej je niekedy viac

Naše vlasy produkujú prirodzený olej, ktorý zabezpečuje, aby neboli suché. Ak sa vlasy príliš často umývate šampónom, zbavujete ich možnosti prirodzene sa vyživiť. Z tohto dôvodu by ste si vlasy nemali umývať častejšie ako trikrát týždenne.

Je možné, že spočiatku budete mať mastnejšie vlasy, no po dvoch až troch týždňoch sa to dostane do normálu. Takže bude pre vás normálne umývať si vlasy každý tretí deň.

Ak máte mastné korienky, riešením môže byť suchý šampón, ktorý oddiali umývanie vlasov o jeden deň.

4. Namiesto kefy používajte hrebeň

Kefy na vlasy našu hrivu nerozčešú dôkladne a často spôsobia veľa škody. A keď sú suché vlasy veľmi lámavé, kefa môže spôsobiť, že budú vyzerať ešte horšie ako pred očesaním. Namiesto kefy použite hrebeň so širšími zubami. Nebudete vlasy tak ťahať a pekne ich rozčešete.

5. Vyhýbajte sa účesom, ktoré vaše vlasy ťahajú

Vlny, dredy, vrkôčiky a iné podobné účesy vaše vlasy zaťažujú a ťahajú ich až od končekov. Najlepšie preto je nosiť ľahké a vzdušné účesy, ktorými vlasy skôr odľahčíte ako zaťažíte.