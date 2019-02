Matej „Selassie“ Slažanský: „ Každý zážitok s Betkou je krásny. Na Valentína sa vždy snažíme stráviť pekný, spoločný deň.“

BRATISLAVA 7. februára 209 (WBN/PR) – Aké plány máte na sviatok zamilovaných? Oslavujete Valentína? Známy youtuber „menameselassie“ prezradil, ako so svojou partnerkou, tiež známou z Instagramu ako „beth.sal“ prežívajú sviatok Sv. Valentína. V dnešnej dobe skoro nikto nepíše rukou odkazy a všetko si píšeme cez internet alebo esemeskami. No skúsme vynechať všetku techniku aspoň pri láskavých vyznaniach a vpísať sa do srdca milovanému človeku napríklad listom alebo Valentínkou. Môžu z toho vzniknúť neskutočné spomienkové poklady….

Oslavujete s Betkou Valentína?

Nie nejako extra, ale snažíme sa vždy vybrať nejaký zaujímavý výlet alebo ísť na dobrú večeru a spraviť si spoločný deň. Každý zážitok s Betkou je krásny.

Premýšľaš pred Valentínom o tom, aké prekvapenie prichystáš?

Väčšinou tak dva – tri dni pred Valentínom, ale určite pri tom nesmie chýbať bonboniéra Milka srdce s krásnym odkazom! 😊

S Betkou ste spolu štyri roky. Posielate si ešte zamilované odkazy?

Betka mi občas napíše „Láska, oper a vyves prádlo“ alebo „Láska, vynes smeti“, a na koniec dá srdiečko. Ja jej nepíšem, skôr jej to poviem.

Myslíš si, že ľudia by sa mali vrátiť k písaniu romantických listov?

Určite! Nie je nič krajšie, ako keď niekto niekomu napíše v dnešnej dobe zamilovaný list. Napísať to cez chat alebo sms je ľahké, vyznať lásku osobne z očí do očí je oveľa ťažšie a nie všetci na to nazbierame odvahu a nájdeme tie správne slová. No veľmi romantická a osobná alternatíva je napísať list, ktorý určite poteší a prekvapí. Navyše si tak vytvárate krásne spomienkové poklady 😊 Nehovoriac o tom, že človek si musí dať tú námahu napísať, ísť na poštu, na pošte stratiť nervy a potom ten stres, či list prišiel, či ho videla, či sa list cestou nestratil a nikto ho už nikdy nenájde.

Písal si aj ty niekedy zaľúbené listy?

Nie, ja nikdy. Mne to nikdy nešlo. Možno sme mali v škôlke niečo také, ako „napíšte niekomu valentínku“, ale nič také si nepamätám.

Pamätáš si ešte svoju prvú lásku?

Na základnej škole, chodil som s ňou asi týždeň. Celkom dlho na to, že som bol asi siedmak. Vtedy sme sa ledva rozprávali, listy som jej nepísal. To by som nedal.

Poznáš niekoho, kto si písal zaľúbené listy?

No určite. Rodičia aj starí rodičia si písali listy, lebo nemohli inak, nebol internet ani telefóny. Podľa mňa majú niektoré listy ešte uložené. Vidím to väčšinou len vo filmoch, babička vytiahne listy, ktoré písala dedkovi na vojnu. Bolo by milé, ak by mala mama nejaké uložené od otca z vojny.

Ako si predstavuješ ideálny valentínsky deň?

Vstanem, budem mať pred sebou krásne veľké raňajky s ružou, potom dobrý obed, wellness, potom ešte lepšia večera, najlepšie steak, a o tom, čo bude potom, až po 22:00:D.

Čo si najviac vážiš na Betke?

Je extrémne úprimná a často povie ľuďom do tváre, čo si o nich myslí. A je strašne starostlivá, ako partnerka. Manažuje domácnosť. A stále mi nadáva, že som bordelár.

Aký darček by si jej dal za všetko, čo pre teba robí?

Strašne chce navštíviť Južnú Ameriku, takže to by bol pre ňu najlepší dar. Mňa Južná Amerika neláka, ale samu by som ju tam určite nepustil a kto vie, možno sa mi tam zapáči. Mám rád ich jedlo. Vydržal by som len na jedle.

Máte nejaké spomienkové veci zo začiatku vzťahu?

Dal som Betke kresbu a stále ju má na poličke. Máme doma „instagraf“, fotoaparát, s ktorým sa bárskedy cvaknete, zachytíte daný moment a tá fotka sa hneď vytlačí. Máme strašne veľa spoločných fotiek. A potom platne, LP-čka.

Ako si zbalil Betku?

Sám neviem, dodnes sa tomu čudujem. Mám dokonca aj video o prvom rande a ona mi potom dlhšie neodpisovala. Myslela si, že som blbec. Ale nejako sa to zmenilo a sme spolu. Bola to moja chyba, lebo kamarát mi poradil, že na ženy mám byť tvrdý a odmeraný na rande. A takmer som dostal kopačky. Pýtal som sa jej, či to fungovalo, povedala, že vôbec a nemám to robiť.

Aké spomienky ťa viažu k týmto LP platniam?

Najradšej mám tú Bonobo platňu, rád ich počúvam. Betka mi ju kúpila na Pohoda festivale, bola strašne drahá a ja „hlupák“ som si ju schoval v stane jednej firmy a zabudol som kam. Tak sme sa s Betkou zložili na ďalšiu Bonobo platňu a potom som ju našiel. Teraz mám dve rovnaké platne. Gorillaz mi kúpila Betka v jednom obchode s platňami a ja som jej kúpil jej obľúbeného Sama Smitha. Dodnes mám rád staré jazzové platne a Jimiho Hendrixa, otec ich počúval.

Takže vás spája aj hudba.

Áno, najmä hudba. Ak by som viac čítal, tak aj knihy. Betka strašne veľa číta.

Robíte si aj romantické večere pri hudbe?

Skôr romantické upratovanie. Pustíme si hudbu a napríklad vysávame a pritom zbožňujeme ten zvuk „praskania“ platne, má to taký retro efekt a atmosféru.