Matej Tóth sa na mítingu v Šamoríne nepredstaví, lákavým hosťom bude Sergej Bubka

ŠAMORÍN 17. júna (WebNoviny.sk) – Zlatý olympijský medailista v chôdzi Matej Tóth sa v sobotu nepredstaví na 52. ročníku atletického mítingu P-T-S v Šamoríne. O absencii fenomenálneho chodca referoval prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok.

„Je nám veľmi ľúto, že Matej z dôvodu fyzickej a mentálnej vyťaženosti nebude súťažiť,“ povedal šéf organizačného výboru podujatia.

Dva svetové rekordy

Niekdajší vynikajúci skokan o žrdi a v súčasnosti viceprezident Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), legendárny Sergej Bubka, nechýba medzi hosťami 52. ročníka atletického mítingu P-T-S v Šamoríne. Na slávnu „péteesku“ má 53-ročný Ukrajinec má fantastické spomienky. “Zažil som tu veľa krásnych okamihov. Na tomto krásnom mítingu som toho naskákal dosť, nikdy nezabudnem na dva svetové rekordy, špeciálne na svoj prvý vonkajší 585 cm v máji 1984,“ povedal na úvod Sergej Bubka, čestný občan Bratislavy. Práve v hlavnom meste SR sa konalo úvodných 50 ročníkov mítingu.

„Na tento rekord si spomínam, organizátori sa o nás dobre starali, absolvoval som dosť kvalitných tréningov. Snažil som sa byť v dobrej forme a pokúšal som sa o rekord. Bol to nezabudnuteľný okamih. Bolo dôležité, aby som prekonal prvý svetový rekord vonku. Bol som rád, že som potom pridával centimetre. Nemyslel som napríklad na šesťmetrovú hranicu ani na nejaké iné maximum,“ pokračoval olympijský víťaz zo Soulu 1988 a desaťnásobný majster sveta, z toho štyrikrát v hale.

Bubku v Bratislave zdolal len brat

Zaujímavosťou je, že Sergej Bubka na mítingu P-T-S v Bratislave nevyhral len raz, nad jeho sily bol vtedy jeho brat Vasilij. V roku 1988 pred OH v Soule predviedol slovenskému publiku 605 cm, keď v tréningoch skákal ešte o päť centimetrov vyššie.

Čestný člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) do Šamorína zavítal už druhýkrát, pri jeho premiérovej návšteve však ešte nebol funkčný atletický areál. “Teraz je už všetko dostavané a vyzerá to vynikajúco. Myslím si, že je tu skvelé prostredie, areál sa ďalej rozvíja. Je to fantastické miesto pre mladých športovcov,“ povedal o šamorínskom x-bionic sphere Sergej Bubka.