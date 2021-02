Matejíčková zo Zásielkovne: Kombinácia mladej energie a logistických profesionálov je tá správna cesta

Zásielkovňa má za sebou úspešný rok. Okrem rastu prepravených zásielok sa stala aj najatraktívnejším zamestnávateľom v oblasti dopravy a logistiky. Petra Matejíčková, šéfka HR v Zásielkovni to pripisuje pozitívnej nálade vo firme, oceňovaní skúseností zamestnancov, možnosti sebarealizácie a kariérneho rastu.

Zásielkovňa sa stala po prvýkrát Najatraktívnejším zamestnávateľom? Čo rozhodlo o vašom prvenstve?

Do ankety pracovného portálu Profesia sme boli nominovaní po druhýkrát. Veľmi milo nás prekvapilo, že už ako nováčikovia sme sa ocitli na treťom mieste. Tento rok sme zvíťazili a zanechali sme za sebou viacero veľkých korporátnych firiem. Z interných prieskumov sme zistili že pre motiváciou prečo u nás zamestnanci pracujú je najmä sebarealizácia, istota, možnosť kariérneho rastu a rozvoja, skvelá kultúra a kolegovia. Ako v každej firme aj u nás je veľa vecí, ktoré sa dajú neustále zlepšovať. Súčasne však začíname vidieť plody nášho úsilia. Verím, že zavážila aj samotná spokojnosť našich zamestnancov so Zásielkovňou ako zamestnávateľom. Ak sú spokojní oni, túto správu šíria ďalej a to je tá najlepšia reklama.

Veľké firmy lákajú zamestnancov na benefity. Ako sa k tejto otázke stavia Zásielkovňa?

Benefity sú len jedným z parametrov, ktoré definujú atraktivitu zamestnávateľa. Sú totiž hodnoty, ktoré sa nedajú oceniť financiami, alebo poukážkou. Napriek tomu poskytujeme našim zamestnancom veľký výber benefitov. Napríklad posielanie zásielok zdarma cez našu službu „Medzi nami“, v plnej výške preplácame stravné lístky či prispievame na Multisport kartu. Počas roka organizujeme viacero eventov a teambuildingov. Naši zamestnanci si obľúbili ovocné dni, vitamínové balíčky, spoločné raňajky či vzdelávacie aktivity. Uvedomujeme si, že dobrých zamestnancov nikdy nie je dosť a tak dlhodobo podporujeme programy „Odporuč svojho nového kolegu“ a „Nápady“. Tie najlepšie nápady často prichádzajú priamo z operatívy. Naši zamestnanci prispievajú nápadmi napríklad na zefektívnenie procesov, za čo ich odmeňujeme.

Koľko má Zásielkovňa zamestnancov?

Aktuálne máme už takmer 300 zamestnancov. Tento rok sa budeme opäť rozrastať a budeme hľadať minimálne 160 nových kolegov naprieč všetkými oddeleniami. Dokážeme oceniť nadšenie mladých ako aj skúsenosť seniorných zamestnancov, ktorí majú už v oblasti logistiky niečo odžité. Priamo v logistike pracuje 80 % zamestnancov. Ostatní pracujú priamo na centrále firmy. Logistika je stále doménou mužov a preto aj u nás prevažujú najmä muži (76 %). Ženy sú zastúpené v 24 percentách.

Čo je podľa vás základom spokojnosti zamestnanca?

Podľa nás je základom úspechu firemná kultúra. U nás ju staviame na počúvaní, spätnej väzbe a možnosti vyjadriť svoj názor. Snažíme sa poskytovať priestor na budovanie dôvery a vzťahov. Zamestnanec je podľa nás spokojný vtedy ak vie čo má robiť a ako to má robiť. Dbáme na presné rozdelenie úloh, kompetencií a zodpovednosti. Dôležité je aj spravodlivé odmeňovanie, rovnaké príležitosti a pravidlá pre všetkých.

Foto: Zásielkovňa

Viacero logistických firiem zápasí s veľkou fluktuáciou. Ako si s ňou bojujete v Zásielkovni?

Mladí ľudia radi prijímajú nové výzvy a neboja sa zmien. Energia a pozitívny prístup k problémom je to čo definuje aj našu spoločnosť a vďaka tomu si dokážeme udržať mladých ľudí, ktorí u nás dostavajú priestor na svoj rast a rozvoj. Čo sa týka fluktuácie, v našom segmente je mierne vyššia. Je to však úplne prirodzené. Našou ambíciou je byť atraktívnym zamestnávateľom aj pre odborníkov v oblasti logistiky. Kombinácia mladej energie a logistických profesionálov je tá správna cesta.

Kvôli pandémii mnohí zamestnávatelia umožnili svojim zamestnancom pracovať z domu. Je možné mať home office aj v prípade doručovateľskej firmy?

Uvedomujeme si zložitú situáciu doma i vo svete a tak všetci zamestnanci, ktorým povaha práce to umožňuje, pracujú z domu. Aj počas obmedzení sme schopní doručovať zásielky riadne a včas a preto v našich depách pracujú zamestnanci v plnom počte a s veľkým nasadením. Samozrejme pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení.

Je možný u vás kariérny rast? Sú u vás vo firme zamestnanci, ktorí sú u vás od začiatku pôsobenia firmy?

Naša firma medziročne rastie o viac ako 100 %. Ročne vytvárame desiatky nových pracovných miest. Priestor na kariérny rast je presne to, čo chceme zamestnancom poskytovať. Tento rok sa budeme špeciálne zameriavať na talenty a pracovať s ich kariérnym rozvojom. Za každým zamestnancom sa skrýva príbeh. U nás ich máme hneď niekoľko, napríklad kariérny posun z pozície skladník až na regionálneho manažéra či riaditeľa.

Aké máte plány, aby ste budúci rok obhájili prvenstvo v ankete?

Obhájenie prvenstva nie je pre nás hlavným cieľom. Tým je práve budovanie firmy a takého pracovného prostredia aby zamestnanci cítili, že pracujú pre top zamestnávateľa, ktorého majú radi. Bez ohľadu na to či ďalšie ocenenie získame alebo nie. Tak ako rastieme v obľúbenosti našich služieb sme priamo úmerne aj atraktívnejším zamestnávateľom. Aj na tom vidíme, že naša niekoľkoročná snaha prináša svoje ovocie. Tento rok urobíme opäť maximum pre to, aby bol dôvod za nás opäť hlasovať.

Článok vznikol v spolupráci s klientom Zásielkovňa.sk