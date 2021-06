Matovič pocíti nevôľu koalície. Na jeho odchod to stačiť nebude

Takmer do roka a do dňa sa opozícia usiluje o pád Igora Matoviča (OĽaNO). Vlani v júli čelil odvolaniu ako premiér, teraz ako podpredseda vlády a minister financií. Výsledok bude rovnaký, o funkciu nepríde.

Predsa len nastane v niečom rozdiel. Proti návrhu opozície sa zrejme nepostaví celá koalícia. SaS a pravdepodobne aj časť poslancov Za ľudí dá najavo svoju nespokojnosť. Buď sa zdržia alebo pred hlasovaním odídu z rokovacej sály, resp. v sále zostanú, ale hlasovať nebudú.

Aj keď sa teda opozícii nepodarí docieliť koniec Matoviča, v niečom predsa len môže uspieť. Opäť dostane príležitosť poukazovať na to, že úroveň dôvery medzi koaličnými partnermi je slabá.

Kolíková a Sulík

Zlé vzťahy v koalícii sú dlhodobý problém. Prejavili sa aj pri nedávnom odvolávaní ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) v parlamente. Ministerku podporila len menšia polovica poslancov OĽaNO.

Šéf OĽaNO Matovič sa pred časom pre portál Aktuality vyjadril, že Kolíkovej povedal, že spáchala podvod „a mňa nepresvedčíš“. Išlo o kauzu prenájmu budovy, v ktorej sídli rezort spravodlivosti, v prospech dlhoročného spoločníka jej brata.

Matovič za chybu tiež označil, že nechal „vyskakovať Sulíka a stranu SaS všetkým ostatným koaličným stranám po chrbtoch“ a že mal vlani počas Veľkej noci vyhodiť SaS z koalície a „bol by pokoj“. Richard Sulík na to pre portál Webnoviny.sk reagoval tak, že to už nejde. „Mal to urobiť za prvej vlny, len na to nemal odvahu. Hrdina,“ uviedol Sulík.

Počty v parlamente

Koalícia disponuje v parlamente 93 hlasmi. Opozícia aj s nezaradenými poslancami má 57 hlasov. Na vyslovenie nedôvery Matovičovi je potrebných aspoň 76 hlasov zo 150. To znamená, že z koalície by sa muselo pridať až 19 poslancov. Za odchod Matoviča by musela hlasovať nielen SaS, ale aj poslanecká frakcia Za ľudí.

K opozícii sa pridajú dvaja bývalí poslanci Za ľudí Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) a Miroslav Kollár (Spolu).

Poslanec Valášek na sociálnej sieti uviedol, že čím dlhšie Matovič na svojom poste ostáva, tým viac narastá pravdepodobnosť úspešného referenda, ktoré potopí celú vládu so všetkými jej plánmi, ministrami a ministerkami. Poslanec Kolár vyhlásil, že Matoviča treba odvolať z funkcie ministra skôr, ako napácha škody na rozpočte, či nastavení daní a odvodov.

Možno sa zdržíme, hovorí Ledecký