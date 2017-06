Matovič príde o plat i paušálne náhrady, šéf parlamentu Danko neospravedlnil jeho absenciu na schôdzi

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Predseda NR SR Andrej Danko neospravedlnil absencie predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnsoti (OĽaNO) Igora Matoviča na májovom rokovaní parlamentu. Matovič tak príde za máj o plat i paušálne náhrady.

Poslanec sa môže ospravedlniť z troch dôvodov

Matovič požiadal o ospravedlnenie 9. mája z dôvodu údajného „šikanózneho správania sa“ zo strany predsedu parlamentu.

„Ak by sa žiadosti vyhovelo, Národná rada SR by mu musela vyplatiť plat, ako aj paušálne náhrady, a to aj napriek tomu, že poslanec si odmietol plniť svoje povinnosti na pôde NR SR. Zároveň bol poslanec viackrát vyzvaný, aby riadne a zákonne zdôvodnil svoje ospravedlnenie, tak ako káže zákon,“ uviedla v pondelok pre agentúru SITA riaditeľka Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR Zuzana Čižmáriková.

Poslanec NR SR sa podľa Čižmárikovej môže z neúčasti na rokovaní ospravedlniť z troch dôvodov. „Choroba – vtedy musí poslanec doložiť lekárske osvedčenie, iný vážny dôvod, napríklad úmrtie v rodine, vážny rodinný dôvod alebo účasť na zahraničnej ceste,“ uviedla s tým, že Igor Matovič sa nezúčastnil na rokovaní 17. schôdze NR SR v dňoch 9. až 12. mája a 16. až 18. mája.

Matovičovi sa vyhrážali smrťou

Predseda hnutia OĽaNO Matovič začiatkom mája povedal, že sa nebude zúčastňovať na zasadnutí parlamentu. Nechce sa totiž podriaďovať predsedovi NR SR Dankovi, ktorého označil za psychopata. Matovič podľa vlastných slov zažíva posledné dva roky štvanicu, ktorá vyvrcholila po tom, čo sa mu neznámy muž vyhrážal smrťou.

Matovič tento incident takisto spája s predsedom parlamentu. Neznámy muž podľa jeho slov k nemu pristúpil pri prechádzke so psom a povedal mu: “do pondelka máš termín a vypadneš odtiaľ, lebo ti nájdem vlak. My ťa vyhadzovať nebudeme”. Podľa Matoviča to súvisí s jeho poslaneckým mandátom.

V júni bude NR SR hlasovať o zbavení mandátu Matoviča za opätovné nepozastavanie živnosti. Za zbavenie mandátu musí hlasovať ústavná väčšina, teda 90 poslancov národnej rady.