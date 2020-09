Matovič skrýva plán reforiem za viac ako sedem miliárd eur

V utajení drží premiér Igor Matovič (OĽaNO) plán reforiem, ktoré sa majú zaplatiť z európskeho fondu obnovy v sume 7,5 miliardy eur.

Mlčanie premiéra o dokumente je terčom kritiky, pretože Matovič sľúbil reformné leto s verejnými konferenciami. Zatiaľ sa debaty vedú len v politickom zákulisí či v expertnom tíme, ktorý plán reforiem pripravil.

Chýbajúca diskusia

Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) povedal, že je sám prekvapený chýbajúcou diskusiou, pretože verejnosť prijíma návrhy zbytočne skepticky, nech sú akokoľvek dobré.

„Čím sa veci viac robia za zatvorenými dverami, tým je väčšia nedôvera verejnosti v to, čo nakoniec z toho procesu vzíde,“ povedal Valášek portálu Webnoviny.sk.

Podľa šéfa parlamentného výboru pre financie a rozpočet Mariána Viskupiča (SaS) je predčasné hovoriť, že chýba verejná diskusia. „Najprv musí niečo vzniknúť, a to sa musí potom stať témou verejnej debaty,“ povedal Webnovinám. Podľa neho konkrétne reformy budú aj tak musieť byť predmetom verejnej diskusie a koalícia ich bude zároveň vysvetľovať a obhajovať.

Predseda hospodárskeho výboru parlamentu Peter Kremský (OĽaNO) odmieta, že by sa dokument k chystaným reformám utajoval. Podľa neho zo strany Európskej komisie zatiaľ nebol jasný mechanizmus fungovania fondu obnovy, takže nemalo zmysel otvárať o reformách verejnú diskusiu, lebo nebolo známe, akou formou sa financie budú čerpať.

„V najbližších dňoch by sme aj v parlamente radi otvorili diskusiu o fungovaní fondu obnovy a cieľoch i formách čerpania financií. Je pre nás dôležité, aby boli dobre využité a priniesli pre Slovensku pridanú hodnotu v podobe rozvoja a prosperity do budúcnosti,“ vyjadril sa pre Webnoviny Kremský.

Na debaty zostane málo času

O dokumente s názvom Národný integrovaný reformný plán koalícia podľa Viskupiča diskutovala na poslednej koaličnej rade. Do budúceho pondelka majú vládne strany predostrieť svoje pripomienky.

Bližšie informácie o dokumente nie sú známe. Väčšinou sa všeobecne hovorí, na čo by sa mali europeniaze minúť. Plán by malo Slovensko Európskej komisii predložiť do 15. októbra.

Europoslanec Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska vyzval premiéra na zverejnenie mien všetkých expertov a poradcov, ktorí na reformnom pláne pracujú. Tiež má zverejniť, aké vládne priority, alternatívy reforiem a investícií boli na stole, ktoré sa ďalej rozpracovali a naopak, ktoré a prečo boli zamietnuté. Zároveň sa má otvoriť sľubovaná verejná diskusia.

Nenaplnený sľub premiéra

Podľa politológa Jozefa Lenča nie je správne, že taký dôležitý dokument spojený s reformami a s takým množstvom peňazí sa pripravuje v absolútnom utajení.

„Za mimoriadne pokrytecké považujem, že predseda vlády Igor Matovič najskôr sľúbi, že tento proces bude transparentný a verejný, ale v konečnom dôsledku príprava prebieha v utajení,“ uviedol pre Webnoviny Lenč.

Politológ pripustil, že buď ide o snahu zbaviť sa diskusie, prípadne jednotlivé ministerstvá chcú podľa neho použiť peniaze na veci, ktoré možno ani také reformné nebudú.

„Z hľadiska politickej práce je takýto proces bez diskusie jednoduchý. Nemajú tam zbytočných vrtákov, ktorí by podrývali to, čo konkrétne strany spravujúce ministerstvá chcú s europeniazmi urobiť,“ mienil Lenč.

Čo sa má financovať z fondu obnovy?

Poslanec Viskupič prízvukuje, že sa treba sústrediť na menej priorít a „nech sú reformy hlbšie a precíznejšie“. Podľa neho strana SaS za absolútnu prioritu považuje reformu vzdelávania, výskumu a inovácií. Druhou je reforma zdravotníctva. Pripomenul, že po dôchodkoch sa vynakladajú najväčšie výdavky práve na zdravotníctvo a „dobrá reforma vie peniaze šetriť“.

Viskupič za kľúčový v pláne budúcich zmien označil fungujúci systém spravodlivosti, súdnictva, verejných inštitúcií a boj proti korupcii. Myslí si tiež, že peniaze z EÚ by bolo dobré použiť na daňovú a dôchodkovú reformu a tiež na zelené reformy. Viskupič zdôraznil, že na investície, ako napríklad do budov, by sa mali využiť klasické eurofondy.

Kremský bude presadzovať použitie peňazí z fondu obnovy do oblastí, kde Slovensko najviac zaostáva a potrebuje reformy. Podľa neho sú to zdravotníctvo, školstvo, veda, výskum, vývoj. Ďalej dopravná, energetická a digitálna infraštruktúra. Medzi potrebné oblastí zaradil tiež pozemkovú reformu, pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Poslanec Valášek povedal, že peniaze z fondu obnovy by sa mali využiť na dobehnutie dlhov z minulosti z obdobia vlád strany Smer-SD, kedy „sa rozsypali školy a zdravotníctvo“. Ako šéf výboru bude v pláne reforiem hľadať, či sa Slovensko pripravuje na vzdelanostnú ekonomiku, kedy nebude autá len montovať, ale aj navrhovať, dizajnovať a písať do nich softvér. „To sa nestane samé od seba, potrebujeme reformu školstva, a povzbudiť ľudí lepším prístupom ku kapitálu a zmenou zákonov, aby bolo možné ľahšie podnikať,“ dodal Valášek.

Premiér Matovič 21. júla po prílete zo summitu EÚ, kde sa schválil rozpočet a fond obnovy po koronakríze, povedal, že Slovensko bude mať zo zdrojov EÚ v najbližších siedmich rokoch k dispozícii 34,1 miliardy eur. V rokoch 2021 až 2023 môže čerpať aj ďalšie európske fondy v sume 7,5 miliardy eur.