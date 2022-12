Matovičova ponuka je pol roka po záručnej dobe, zhodnotil politológ Eštok

V tomto momente je ponuka Igora Matoviča (OĽaNO) ponuka pol roka po záručnej dobe a zrejme neprinesie želaný efekt, myslí si politológ Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Povedal to pre agentúru SITA.

Šancu na upokojenie situácie v koalícii svojou demisiou mal podľa neho minister financií v lete, keď ňou strana Sloboda a Solidarita (SaS) podmieňovala svoje zotrvanie v koalícii. „Koniec koncov to nie je jediná požiadavka v tejto situácii, tých požiadaviek bolo podstatne viac,“ vraví Eštok.

Považoval by za prekvapivé, ak by strana SaS pristúpila na takúto „hru na posledný moment“. Ak by to ale urobili, myslí si, že by na to nadväzovali ďalšie dohody. Samotná ponuka Matovičovej demisie ale v tomto momente podľa neho už nepostačuje, a to ani samotnej SaS.