Matovičova vláda pripravuje ďalší balík ekonomických opatrení, nie je vylúčené aj zvyšovanie niektorých daní

Matovičova vláda pripravuje na zníženie dopadov koronakrízy okrem prijatia ďalších ekonomických opatrení aj balíček na odbúravanie byrokracie či daňový mix. Nie je vylúčené aj zvyšovanie nepriamych daní a znižovanie priamych daní. Zároveň chce vládny kabinet pokračovať v boji proti korupcii a nevýhodným zmluvám. Konštatoval to vo štvrtok v relácii Na hrane TV JOJ minister financií Eduard Heger.

„Podnikateľské prostredie na Slovensku je v šerednom stave. Pripravujeme však ďalšie ekonomické opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy. Pripravujeme aj rozsiahly balíček opatrení na zrušenie byrokracie. Žijeme v čase koronakrizy a budeme mať podstatne nižší objem peňazí v rozpočte ako iné vlády. Aj preto sa okrem byrokracie musíme popasovať aj s nafúknutými zmluvami. Čo sa týka daní, ľudia doteraz platili veľa daní a dostávali zlé služby. Plánujeme zvýšiť nepriame dane a znížiť priame dane. O daniach rokujeme v koalícii, jedinou dohodou je však zatiaľ to, že ich ideme riešiť,“ uviedol vo štvrtok Heger.

Pomalé vyplácanie pomoci

Exminister financií Ladislav Kamenický vyčítal súčasnému ministrovi Hegerovi pomalé prijímanie opatrení a vyplácanie štátnej pomoci na zmiernenie dopadov koronakrízy.

„Koronakríza prináša prepúšťanie. Príčinu prepúšťania však vidím aj v pomaly prijatých ekonomických opatreniach od súčasnej vlády. A aj v pomalom vyplácaní vládnej pomoci pre ľudí. Aby sme naštartovali ekonomiku, ľudia potrebujú mať peniaze. Reálne mzdy však podľa predpovedí budú klesať. S tým sa musí niečo robiť,“ povedal Kamenický.

Zrušenie bankového odvodu

Na kritiku pomalého vyplácania pomoci Heger uviedol, že vláda pracuje len s prostriedkami, ktoré jej ponechala tá predchádzajúca.

„Keď sme prišli do vlády, korona už vyčíňala. Peňazí v kase nebolo. Ten kto nás obviňuje z pomalého vyplácania pomoci nám mal nachystať väčší obnos peňazí. Okrem spomínaných opatrení pripravujeme aj dve veľké investície do slovenskej ekonomiky. Verím, že ich čoskoro predstavíme. Pripravujeme aj opatrenia na podporu dopytu. Tak, aby ľudia vrátili peniaze do ekonomiky,“ reagoval Heger.

Heger v relácii komentoval aj zverejnené informácie, že vláda je údajne blízko k dohode s bankami zrušiť bankový odvod. „Zatiaľ sa tak nestalo, ale pracuje sa na tom. Verím, že budúci týždeň budeme môcť oznámiť, čo sme dohodli. Pokiaľ však nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Odvod v konečnom dôsledku platili občania a zaťažovalo ich to. Chceme však, aby banky namiesto odvodu investovali na Slovensku,“ konštatoval Heger.