Matrix Resurrections – pokračovanie kultovej trilógie prišilo do slovenských kín

Film Matrix v roku 1999 šokoval a očaril celý svet. Príbeh počítačového špecialistu, ktorý sa pod prezývkou Neo stane vyvoleným záchrancom sveta spod nadvlády umelej inteligencie, sa dočkal dvoch pokračovaní a celá trilógia sa zaradila medzi najúspešnejšie série filmovej histórie. Po krátkom odklade, spôsobenom pandemickými obmedzeniami, teraz prišiel do kín film Matrix Resurrections, v ktorom nás pôvodné autorské osobnosti pozývajú sveta, ktorý vytvorili a ktorý dodnes milujú milióny fanúšikov.

Foto: Continental film

V príbehu sa vraciame do sveta dvoch realít – každodenného života a toho, čo leží za ním. Aby programátor Thomas Anderson zistil, či je jeho realita fyzickým alebo mentálnym konštruktom, aby naozaj spoznal sám seba, bude sa musieť znova rozhodnúť ísť za bielym králikom. A ak sa Thomas… Neo… niečo naučil, tak to, že hoci je možnosť voľby len ilúziou, je to stále jediná cesta von z Matrixu (alebo do neho). Neo, samozrejme, už vie, čo má urobiť. Ale zatiaľ ešte nevie, že Matrix je silnejší, nepreniknuteľnejší a nebezpečnejší než kedykoľvek predtým. Déjà vu.

Do hlavných úloh Nea a Trinity sa vrátili Keanu Reeves a Carrie-Anne Mossová, pre ktorých bol návrat do sveta Matrixu nezabudnuteľným zážitkom. „Ľudia sa ma stále pýtali, či bude ďalší Matrix,“ spomína si Mossová. „A ja som si vždy pomyslela, že v žiadnom prípade. Ani za milión rokov by mi nenapadlo, že sa k tomu zase vrátime. Niekedy rozmýšľam, či nie som v Matrixe, a v ňom netočím Matrix. Možno je to môj vysnívaný svet, lebo je to taká neuveriteľná skúsenosť.“

„Tak čo sa to tu deje, moje nervy? Nie je Neo mŕtvy? Nebol mier? Veď v Matrix Revolutions to stroje vzdali. Budú žiť a nechajú žiť. Išli ľudí vypustiť z Matrixu. Ľudia v Zione oslavovali a tešili sa, všetko vyzeralo super… No, zistíme, že sa to neudialo celkom tak, ako sme si mysleli,“ opisuje Keanu Reeves to, čo ho na scenári nového Matrixu zaujalo.

Foto: Continental film

Okrem ústrednej dvojice sa na plátne objaví viacero známych hereckých tvárí – Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Candyman), Jessica Henwick (Iron Fist, Star Wars: Sila sa prebúdza), Jonathan Groff (Mindhunter, Hamilton), Neil Patrick Harris (Stratené dievča, Ako som spoznal vašu mamu), Priyanka Chopra Jonas (Pobrežná hliadka, Biely tiger), Christina Ricci (Rodina Addamsovcov, Ospalá diera) či Jada Pinkett Smith, ktorá si zopakovala svoju rolu Niobe z filmov Matrix Revolutions, Matrix Reloaded.

Režisérkou a tvorkyňou scenára je Lana Wachovski, ktorá spolu so sestrou Lilly nakrútila aj pôvodnú trilógiu, vtedy ešte pod menami Laurence a Andy Wachovski. Akčný sci-fi film Matrix Resurrections do slovenských kín práve teraz prináša distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

