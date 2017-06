MAXIMÁLNA VÝŽIVA PRE OČI V NOVEJ PRÁŠKOVEJ FORME

Bratislava, 27.6.2017 ( WBN/PR ) – Máte viac ako 40 rokov? A venujete svojmu zraku dostatočnú starostlivosť? S pribúdajúcim vekom je ľudský organizmus v inej kondícii, než bol v čase mladosti. Cielená výživa mu preto môže len prospieť. Pre oči je tu teraz novinka značky Bausch + Lomb divízia Valeant Pharmaceuticals, výživový doplnok Ocuvite MAX v novej práškovej forme. Vďaka tomu je jeho užívanie úplne jednoduché – obsah vrecka si stačí nasypať priamo na jazyk a prášok po rozpustení prehltnúť.

Doprajte svojim očiam maximálnu výživu s Ocuvite MAX. Obsahuje zinok a kyselinu dokozahexaenovú (DHA), ktoré prispievajú k udržaniu dobrého zraku. Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg DHA. Vitamíny C, E a zinok prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Súčasťou zloženia tohto výživového doplnku sú aj karotenoidy – luteín a zeaxantín, ktoré sa v oveľa menšom množstve bežne nachádzajú napríklad v listovej zelenine, v ovocí a zelenine sfarbených do odtieňov oranžovej, žltej, červenej, ale i zelenej.

Novinka Ocuvite MAX, je ďalším prírastkom značky Bausch + Lomb divízia Valeant Pharmaceuticals na slovenskom trhu výživových doplnkov pre oči. Jeho predchodcovia Ocuvite LUTEIN forte a Ocuvite Complete majú podobné zloženie, ale inú formu užívania. Tablety a kapsule nahradili vrecká s práškom, ktoré si stačí nasypať na jazyk a po rozpustení prehltnúť. Obsah nie je nutné zapíjať vodou, no ak je to potrebné, možné to je. Odporúčaná denná dávka Ocuvite MAX je 1 vrecko denne a určený je len pre dospelých*.

Výživový doplnok Ocuvite MAX je dostupný v 2 baleniach, s obsahom 30 alebo 60 ks vreciek, pričom každé vrecko má obsah 2 g. Odporúčané ceny pre 30 ks balenie je 18,90 eur, pre 60 ks balenie 33,98 eur. Viac informácií o výživových doplnkoch Ocuvite ako aj o bonusovom programe Ocuvite nájdete na stránke www.ocuvite.sk.

* – Tehotné a dojčiace ženy sa majú poradiť s lekárom pred jeho použitím. Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada rozmanitej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Neužívajte pri známej precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku výživového doplnku. Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky.